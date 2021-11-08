"Уничтожить беззащитного врага": Украина может применить "карабахский сценарий" против РФ

Азербайджан показал, как практически одними беспилотниками можно выиграть войну

ВСУ могут преподнести "сюрприз" оккупантам. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия изучает опыт ведения боевых действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. С помощью беспилотников Bayraktar ВСУ могут изменить расстановку сил на Донбассе и нанести огромный урон оккупантам. Об этом идет речь в нашей статье.

Азербайджан выиграл войну с Арменией "Байрактарами"

Военный эксперт Якуб Войнаровский рассказал "Сегодня", что именно беспилотники переломили ход тянувшегося десятилетиями конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Армения рассчитывала на традиционную войну и оказалась не готовой к применению противником современных технологий.

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"В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – сказал эксперт.

"Карабахский сценарий" могут применить на Донбассе?

Украина могла бы тоже успешно применить тактику Азербайджана в противостоянии с Россией на Донбассе.

"ВСУ не имеют такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получают значительное преимущество, так как точечными ударами могут уничтожить беззащитного врага", – сказал Войнаровский.

Отметим, что в ВСУ давно уже отрабатывают карабахский сценарий: еще в ноябре 2020 года украинские военные провели учения, во время которых применили опыт войны в Нагорном Карабахе, были опробованы беспилотники Bayraktar TB2.

Война Азербайджана с Арменией за Карабах

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