За карабаським сценарієм: чи може українська армія зайняти Донецьк та Луганськ за місяць

Бойові безпілотники за лічені дні переломили хід конфлікту, що тривав десятиліттями в Нагірному Карабасі

Можливість реалізації «Карабахського сценарію» давно вже розглядають у ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

26 жовтня у Донецькій області ЗСУ вперше застосували безпілотник Bayraktar TB2, який знищив ракетним ударом гаубиці так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР". На думку військових експертів, завдяки аналогічним бойовим дронам Азербайджан зміг за лічені дні виграти війну з Вірменією у Нагірному Карабасі. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи "Байрактари" зможуть змінити хід збройного конфлікту на сході України і чи можливий "карабаський сценарій" на Донбасі.

Перемогу принесли сучасні технології

Військовий експерт Якуб Войнаровський впевнений, що саме безпілотники переломили хід конфлікту, що тривав десятиліттями в Нагірному Карабасі. Про це він розповів у коментарі "Сьогодні".

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"Вірменія розраховувала на традиційну війну і виявилася не готовою до застосування сучасних технологій. Протягом першого тижня безпілотники знищили всю систему ППО та зенітні ракетні комплекси, потім атакували танки, артилерію, склади з продовольством та боєприпасами, а також особовий склад. Вірменія, озброєна старою радянською зброєю, була не в змозі протистояти новітнім системам озброєння Азербайджану", – каже експерт.

Безпілотники переломили хід конфлікту, що тривав десятиліттями в Нагірному Карабасі. Фото: defence-ua.com

Тактика Азербайджану в Карабасі знадобилася б на Донбасі

Войнаровський також додав, що тактика, використана Азербайджаном у Карабасі, може успішно застосуватися українською армією на Донбасі.

"ЗСУ не має такої кількості особового складу та техніки, як армія РФ. Але, озброївшись "Байрактарами", отримує значну перевагу, оскільки точковими ударами може знищити беззахисного ворога", – каже він.

До речі, такі операції давно вже відпрацьовують у ЗСУ. Ще у листопаді 2020 року українські військові провели навчання, під час яких застосували досвід війни у Нагірному Карабасі.

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На навчаннях були випробувані безпілотники Bayraktar TB2. Однак повноцінно їх використати не вийшло через погану погоду.

"У повітрі над нами висять два "Байрактари", але ви бачите, яка хмарність. І вони не можуть нижче опуститися для того, щоб завдати удару, але ми відпрацювали їх умовно, хоча ми планували, виділено відповідну кількість ракет, є цілі, де ви б повинні були побачити їхнє ураження, але погода є погода", – розповів журналістам чинний тоді головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Також на навчаннях було представлено шість легких літаків "Аеропракт А-22", які виготовляє приватна українська компанія. Як повідомив командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повітряні судна подібного типу активно застосовували азербайджанські війська у Нагірному Карабасі.

"Азербайджанці переробили під безпілотники літаки „АН-2". Вони були використані, щоб виявити систему ППО супротивника та знищити її", – розповів генерал.

ЗСУ збільшує кількість безпілотників

На сьогоднішній день у ЗСУ є 12 ударних безпілотників Bayraktar TB2 – це 2 комплекти по 6 літальних апаратів, кілька станцій керування та кілька сотень боєприпасів до них.

"У 2021-2022 роках планується придбати ще 4 такі комплекси. Надалі ми плануємо поповнити арсенал безпілотниками місцевого виробництва", – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, додавши, що йдеться про ще 24 дрони.

На сьогоднішній день ЗСУ має 12 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ЗСУ

"Крім того, наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які ще потужніші", – говорить військовий експерт Олег Жданов.

Наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які ще потужніші. Фото: defence-ua.com

4 листопада в ефірі ток-шоу "Право на владу" начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала заявив, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar і застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.

"Нам держава закуповує Bayraktar, у нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми їх нарощуватимемо ще" – сказав Шаптала.

Сергій Шаптала: "Bayraktar у нас є. Нарощуватимемо їх ще". Фото: Генштаб ЗСУ

Чи використовує Україна "карабахський сценарій" на Донбасі

Олег Жданов зазначає, що армії потрібно не просто нарощувати кількість "Байрактарів" та зберігати їх на складах, а й активно використовувати на Донбасі.

"Мало просто мати в наявності ефективну сучасну зброю, необхідно її використовувати за прямим призначенням. Але для цього потрібна політична воля президента. Головнокомандувач має віддати відповідний наказ. У нас щодня на Донбасі гинуть солдати, на озброєнні у яких, як правило, лише автомати. Чому ми не давимо вогневі точки противника сучасними засобами, які ми маємо? Тому що сьогодні президент каже: "Треба перестати стріляти". І ми не стріляємо, і ми отримуємо все більше загиблих та поранених", – каже Жданов.

На думку експерта, сучасні ударні безпілотники могли б допомогти ЗСУ провести "бліцкриг" і здобути нищівну перемогу над ворогом, так само, як вони допомогли азербайджанцям у війні з вірменами.

"Теоретично застосування Україною "карабаського сценарію" можливе, але практично сьогодні це малоймовірно", – підсумував експерт.

Олег Жданов: "Теоретично застосування Україною "карабаського сценарію" можливе, але практично – це малоймовірно" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації. Проте, згідно з даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті і все частіше застосовують заборонене озброєння.

Також сайт "Сьогодні" інформував, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".