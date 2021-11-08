По карабахскому сценарию: может ли украинская армия занять Донецк и Луганск за месяц

Боевые беспилотники за считанные дни переломили ход тянувшегося десятилетиями конфликта в Нагорном Карабахе

Возможность реализации «Карабахского сценария» давно уже рассматривают в ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

26 октября в Донецкой области ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar TB2, который уничтожил ракетным ударом гаубицу так называемой "1-й Славянской бригады ДНР". По мнению военных экспертов, благодаря аналогичным боевым дронам Азербайджан смог за считанные дни выиграть войну с Арменией в Нагорном Карабахе. Сайт "Сегодня" выяснил, смогут ли "Байрактары" изменить ход вооруженного конфликта на востоке Украины и возможен ли "Карабахский сценарий" на Донбассе.

Победу принесли современные технологии

Военный эксперт Якуб Войнаровский уверен, что именно беспилотники переломили ход тянувшегося десятилетиями конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

Реклама

"Армения рассчитывала на традиционную войну и оказалась не готовой к применению современных технологий. В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – говорит нам эксперт.

Беспилотники переломили ход тянувшегося десятилетиями конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: defence-ua.com

Тактика Азербайджана в Карабахе пригодилась бы на Донбассе

Войнаровский также добавил, что тактика, использованная Азербайджаном в Карабахе, может успешно примениться украинской армией на Донбассе.

"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – говорит он.

К слову, такие операции давно уже отрабатывают в ВСУ. Еще в ноябре 2020 года украинские военные провели учения, во время которых применили опыт войны в Нагорном Карабахе.

Реклама

На учениях были опробованы беспилотники Bayraktar TB2. Однако полноценно их использовать не получилось из-за плохой погоды.

"В воздухе над нами висят два "Байрактара", но вы видите, какая облачность. И они не могут ниже опуститься для того, чтобы нанести удар, но отработали мы их условно, хотя мы планировали, выделено соответствующее количество ракет, есть цели, где вы бы должны были увидеть их поражение, но погода есть погода", – рассказал журналистам действующий тогда главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Реклама

Также на учениях были представлены шесть легких самолетов "Аэропракт А-22", которые производит частная украинская компания. Как сообщил командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, воздушные суда подобного типа активно применяли азербайджанские войска в в Нагорном Карабахе.

"Азербайджанцы переделали под беспилотники самолеты "АН-2". Они были использованы, чтобы выявить систему ПВО противника и уничтожить ее", – рассказал генерал.

ВСУ увеличивает количество беспилотников

На сегодняшний день у ВСУ есть 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2 – это 2 комплекта по 6 летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

"В 2021-2022 годах планируется приобрести еще 4 таких комплекса. В дальнейшем мы планируем пополнить арсенал беспилотниками местного производства", – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавив, что речь идет о еще 24 дронах.

На сегодняшний день у ВСУ есть 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ВСУ

"Кроме того, на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее", – говорит "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов.

На следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее. Фото: defence-ua.com

4 ноября в эфире ток-шоу "Право на владу"начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.

"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще", – сказал Шаптала.

Сергей Шаптала: "Bayraktar, у нас есть. Будем их наращивать еще". Фото: Генштаб ВСУ

Использует ли Украина "карабахский сценарий" на Донбассе

Олег Жданов отмечает, что армии нужно не просто наращивать количество "Байрактаров" и хранить их на складах, но и активно использовать на Донбассе.

"Мало просто иметь в наличии эффективное современное оружие, необходимо его использовать по прямому назначению. Но для этого нужна политическая воля президента. Главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ. У нас каждый день на Донбассе гибнут солдаты, на вооружении у которых, в большинстве случаев, лишь автоматы. Почему мы не давим огневые точки противника современными средствами, которые у нас имеются? Потому что сегодня президент говорит: "нужно перестать стрелять". И мы не стреляем, и мы получаем все больше погибших и раненых", – говорит Жданов.

По мнению эксперта, современные ударные беспилотники могли бы помочь ВСУ провести "блицкриг" и одержать сокрушительную победу над врагом, так же, как они помогли азербайджанцам в войне с армянами.

"Теоретически, применение Украиной "карабахского сценария" возможно, но практически, сегодня это маловероятно", – подытожил эксперт.

Олег Жданов: "Теоретически, применение Украиной "Карабахского сценария" возможно, но практически – это маловероятно" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами", дав понять, что теперь украинские военные будут именно так отвечать на вражеские провокации. Однако, согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте и все чаще применяют запрещенное вооружение.

Также сайт "Сегодня" информировал, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".