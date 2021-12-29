Ультиматум Путіна до НАТО – це "понти"? Експерти пояснили мету Кремля

Ні США, ні НАТО загалом не погодяться на вимоги Москви – навіть у Кремлі це розуміють

НАТО не прийме вимоги Путіна. Колаж "Сьогодні"

Кремль і сам усвідомлює, що його вимоги до США та НАТО про нерозширення військового блоку є нереалістичними для виконання, тому цей ультиматум президент РФ Володимир Путін затіяв з прицілом на простих росіян для героїзації своєї країни у протистоянні із Заходом. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Володимир Воля у коментарі "Сьогодні" пояснює, що Росія виставила максимальні вимоги, розуміючи, що США та НАТО не погодяться на її умови. За його словами, список вимог виглядає нереалістичним та нереалізованим, адже НАТО ніколи не відмовиться від розширення своєї сфери впливу.

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"Думаю, у Кремлі це чудово розуміють. Найімовірніше, документ розрахований на внутрішню аудиторію Росії. Це спроба продемонструвати громадянам РФ вплив Росії та небезпеку НАТО", – сказав він.

З ним погоджується політолог Ігор Петренко. Він також вважає, що це не більше ніж гра на російську публіку.

"Путін грає м'язами і показує росіянам, яка сильна Москва. Саме для цього МЗС РФ і опублікувало документ. Такі переговори між країнами на найвищому рівні завжди ведуться в режимі таємності. Шанси прийняття угоди Заходом – нульові", – упевнений експерт.

Ультиматум Путіна