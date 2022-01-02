Піонтковський: Путін уперше відкрито визнав, що готовий до вторгнення в Україну

Господарю Кремля на переговорах не сподобався тон Байдена, і він почав погрожувати

Піонтковський (у кружечку) назвав історичними слова Путіна. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін у розмові з американським лідером Джо Байденом чітко дав зрозуміти, що налаштований напасти на Україну.

Про це сказав в ефірі телеканалу Україна 24 російський політолог Андрій Піонтковський.

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Він прокоментував відповідь Кремля на погрози США щодо санкцій.

"Коли Байден сказав Путіну, що у разі повномасштабної агресії проти України я введу такі-то санкції, Путін не став обурюватися і протестувати, мовляв, "ми жодної агресії не плануємо", а "ми розірвемо дипломатичні відносини". Відбулася історична подія: вперше відкрито, на такому найвищому дипломатичному рівні Путін спокійно визнав, що планує масштабну агресію проти України. Думаю, це найголовніший підсумок цієї бесіди", – сказав Піонтковський.

Передноворічна розмова Путіна та Байдена

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Цього разу переговори Байдена та Путіна тривали лише 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови 7 грудня. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

Як розповідав помічник президента РФ Юрій Ушаков, у відповідь на слова Байдена про санкції Путін сказав, мовляв, "це буде великою помилкою, яка може призвести до повного розриву відносин між США та РФ".

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31 грудня, після новорічного обіду в Вілмінгтоні (штат Делавер), Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.

"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.

Тим часом після зідзвону президентів США та РФ понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів по Росії закликали Байдена оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну. На що у Росії вже заявили, що це може зірвати переговори щодо ультиматуму Путіна.