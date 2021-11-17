"Вони однією ногою у могилі": Гордон пояснив, хто має отримувати "тисячу Зеленського"

Журналіст вважає, що людей не можна обмежувати, на що витрачати гроші

Гордон пропонує дати по тисячі гривень лише пенсіонерам. Колаж "Сьогодні"

Тисячу гривень, яку пообіцяв українцям президент Володимир Зеленський, потрібно платити пенсіонерам за повну вакцинацію від коронавірусу, оскільки вони є найменш захищеним прошарком населення.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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"Платити тисячу гривень потрібно пенсіонерам, які вакцинуються до 31 грудня. Тому що це найголовніша сфера ризику: люди пенсійного віку, які хворіють на коронавірус (невакциновані) – вони однією ногою в могилі, давайте скажемо правду. Держава має сьогодні подбати про них насамперед", – сказав він.

Гордон також вважає, що не можна обмежувати людей, на що їм витрачати гроші.

За його словами, сьогодні велика кількість невакцинованих українців, насамперед пенсіонерів – це загроза національній безпеці. У зв'язку з цим він дав пораду Зеленському.

"З сьогоднішнього дня я на місці Зеленського зробив би до 31 грудня, хто вакцинувався з пенсіонерів – їм тисячу без обмежень, на що витрачати. На що вони захочуть – на те й витратять", – наголосив журналіст.

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"Тисяча Зеленського"

15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через додаток "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна буде витратити лише на певні послуги.

В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на визначені сфери послуг.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що анонсовану Зеленським 1 тис. грн. для вакцинованих громадян виплачуватимуть із загального фонду державного бюджету

Також ми розбиралися, чому влада відмовилася від роздачі грошей, а потім передумала і з'явилася "тисяча Зеленського".

Зазначимо, що інші країни також використовують нестандартні методи заохочення громадян за щеплення від ковіду. Читайте у матеріалі "Сьогодні", як за вакцинацію роздають квартири, машини, марихуану та корів.