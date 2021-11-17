"Они одной ногой в могиле": Гордон объяснил, кто должен получать "тысячу Зеленского"

Тысячу гривен, которую пообещал украинцам президент Владимир Зеленский, нужно платить пенсионерам за полную вакцинацию от коронавируса, поскольку они наименее защищенный слой населения.
Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
"Платить тысячу гривен нужно пенсионерам, которые вакцинируются до 31 декабря. Потому что это самая главная сфера риска: люди пенсионного возраста, заболевающие коронавирусом (невакцинированные) – они одной ногой в могиле, давайте скажем правду. Государство должно сегодня позаботиться о них в первую очередь", – сказал он.
Гордон также считает, что нельзя ограничивать людей, на что им тратить деньги.
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По его словам, сегодня большое количество невакцинированных украинцев, прежде всего пенсионеров, – это угроза национальной безопасности. В связи с этим он дал совет Зеленскому.
"С сегодняшнего дня я бы на месте Зеленского сделал до 31 декабря, кто вакцинировался из пенсионеров – им тысячу без ограничений, на что тратить. На что они захотят – на то и потратят", – подчеркнул журналист.
"Тысяча Зеленского"
- 15 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил хорошую новость. Тем, кто сделал две прививки от COVID-19, через приложение "Дія" перечислят тысячу гривен, которую можно будет потратить только на определенные услуги.
- В Офисе президента объяснили, что на руки деньги украинцы не получат. Проще говоря, водку или сигареты на эти деньги не купить. Они поступят в виде такого себе депозита и можно будет потратить исключительно не определенные сферы услуг.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что анонсированную Зеленским 1 тыс. грн для вакцинированных граждан будут выплачивать из общего фонда государственного бюджета.
- Также мы разбирались, почему власть отказалась от раздачи денег, а потом передумала и появилась "тысяча Зеленского".
Отметим, что другие страны тоже используют нестандартные методы поощрения граждан за прививки от ковида. Читайте в материале "Сегодня", как за вакцинацию раздают квартиры, машины, марихуану и коров.