Не лише 1 тис. грн від Зеленського. Як за вакцинацію роздають квартири, машини, марихуану та корів

Зробивши щеплення, можна стати мільйонером

Додаткові бонуси для вакцинованих іноді бувають незвичайними. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вирішив стимулювати українців активніше щепитися від коронавірусу та анонсував виплату 1000 гривень кожному, хто отримав дві дози вакцини. Сайт "Сегодня" з'ясував, як влада інших країн мотивує населення зробити антиковідні щеплення.

У понеділок, 15 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які зробили два щеплення від COVID-19, отримають від держави 1000 гривень.

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"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко та зручно, через "Дію". За ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний чи виставковий зал чи купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні перевезення" , – сказав Зеленський.

Прессекретар президента Сергій Никифоров підкреслив, що гроші не вдасться витратити на інші потреби.

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"Можна сказати, що це не готівка. Це буде певний ваучер, чи сертифікат, чи депозит – називайте як хочете – на перелік товарів та послуг", – зазначив Никифоров.

Сергій Никифоров: "Можна сказати, що це не готівка" / Фото: Офис Президента Украины

А як в інших країнах влада стимулює бажання зробити щеплення від ковіду? Ось що з'ясував сайт "Сьогодні".

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Росія

У Москві серед вакцинованих жителів організовували розіграш 20 автомобілів Renault Logan, щепленим давали безкоштовні квитки на оглядовий майданчик у "Москва-Сіті", а в ГУМі роздавали фірмове морозиво – ескімо в шоколаді.

Для москвичів поважного віку було організовано програму "Мільйон призів". Після першого уколу люди після 60 років отримували подарункову картку номіналом 1000 балів (рублів) або промокод на аналогічну суму, яку можна було використати для придбання товарів чи оплати послуг у певних магазинах, аптеках, ресторанах та кафе.

В інших містах Росії розігрували квартири, автомобілі та видавали пенсіонерам по десятку яєць за щеплення.

Серед вакцинованих москвичів розіграли 20 автомобілів Renault Logan. Фото: rg.ru

Грузія

Пенсіонерам у Грузії обіцяють виплатити по 60 доларів, якщо вони зроблять хоча б одне щеплення від коронавірусу до 1 січня 2022 року. Гроші надійдуть одразу після першої дози.

У Грузії пенсіонерам виплатять по 60 доларів. Фото: sputnik-georgia.ru

США

Компанія Anheuser-Busch обіцяла видати кожному американцю віком від 21 року порцію безкоштовного пива, якщо до Дня незалежності США (4 липня) буде щеплено 70% громадян хоча б однією дозою вакцини. Крім того, у кількох штатах стартували лотереї. У Нью-Йорку можна було виграти $5 млн, в Огайо п'ять переможців могли отримати по $1 млн, а жителям штату Меріленд обіцяли виграші від $40 000 до $400 000.

Щепленим американцям також видавали безплатні квитки на спортивні заходи, подарункові картки до магазинів та гроші. Для прискорення вакцинації було залучено навіть додатки для знайомств. Зокрема, вакциновані користувачі Tinder могли отримати додаткові суперлайки, а Bumble і Badoo дарували доступ до функцій "центр уваги" (Spotlight) і "суперсвайп".

Додаткові бонуси іноді були дуже незвичайні. Наприклад, у штаті Вашингтон повнолітнім американцям видавали дармові самокрутки з марихуаною, вино чи алкогольні коктейлі.

Роздача самокруток з канабісом у Нью-Йорку. Фото: Picture Alliance

Сербія

Громадяни Сербії від 16 років і старші, які щепилися від COVID-19 хоча б першою дозою вакцини, могли отримати від держави 3000 сербських динарів (765 грн).

Громадяни Сербії могли отримати від держави до 3000 динарів. Фото: АР

Монголія

У Монголії також запровадили винагороду за повну вакцинацію від коронавірусу. Кожен щеплений отримував близько 50 000 тугриків (460 грн.).

У Монголії кожен щеплений отримував близько 50 000 тугриків. Фото: АFP

Польща

У Польщі організували лотерею, учасники якої могли виграти від 500 злотих (3226 грн) до 1 млн злотих (6,5 млн грн.). У лотереї були й інші нагороди: ваучери, електронні самокати та гібридні автомобілі.

У Польщі вакциновані могли виграти 1 мільйон злотих. Фото: Agencja Gazeta

Таїланд

На півночі Таїланду, в районі Мей Чаєм, місцева влада розігрує серед вакцинованих жителів живих корів. Після оголошення про розіграш кількість заявок на вакцинацію зросла за кілька днів із сотень до тисяч.

У Таїланді влада розігрувала серед вакцинованих жителів живих корів. Фото: oum.ru

Ізраїль

В Ізраїлі серед школярів розігрували квитки на культурні та спортивні заходи та давали безкоштовні продуктові набори тим, хто відмовлявся від вакцинації з релігійних міркувань.

В Ізраїлі давали безкоштовні продуктові набори тим, хто відмовлявся від вакцинації з релігійних міркувань. Фото: АР

Китай

У Китаї тим, хто вакцинувався від коронавірусу, безплатно роздавали яйця, олію та знижкові купони на їжу та медикаменти.

У Китаї вакцинованим роздавали яйця та олію. Фото: Abomus.co.il

Гонконг

У Гонконгу вакциновані могли виграти в лотерею електрокар Tesla, квартиру, годинник Rolex, золоті зливки або 100 тисяч доларів.

У Гонконгу вакциновані могли виграти електрокар Tesla. Фото: teslapronews.ru

Філіппіни

На Філіппінах населення вирішили мотивувати не "пряником", а "батогом". Президент Родріго Дутерте погрожував ув'язненням тим, хто відмовляється вакцинуватися.

На Філіппінах тим, хто відмовляється вакцинуватися, загрожує тюремний строк. Фото: АР

Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, де уряд України візьме гроші, щоб виплачувати обіцяну президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для кожного вакцинованого громадянина.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу від коронавірусу померла найбільша кількість людей від початку пандемії. У крематорії Києва побільшало роботи порівняно з літнім періодом.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про ситуацію з коронавірусомв Україні станом на 16 листопада.