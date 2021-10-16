"Женіть Третьякову до чортової матері": Гордон звернувся до "слуг народу"

"Слуги народу" повинні вигнати нардепа Галину Третьякову з фракції за її скандальні висловлювання про смерть Антона Полякова і навіть позбавити її депутатського мандата.
Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 журналіст Дмитро Гордон
За його словами, заява "слуги" для нього була шоком.
"Я прийшов в жах від того, що вона собі дозволила. Написала вона (скандальне повідомлення в партійному чаті про смерть Полякова. – Ред.), а соромно мені. Кошмар. Як би піднявся рейтинг "Слуги народу", якби цю даму прилюдно вигнали за порушення морально-етичних норм. Сказали б: "У нас у фракції "Слуга народу" всі нормальні люди. Нам соромно і від цього сорому згораємо і виганяємо її і з посади голови комітету, і взагалі з депутатів". Вони ж Разумкова вигнали, що вам вартує Третьякову вигнати – женіть її до чортової матері. Вона не гідна носити звання депутата, вона його дискредитує", – сказав Гордон.
Скандал з Третьяковою
- 8 жовтня, в день смерті Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" поглумилися над смертю депутата, написавши, що "одним ворогом менше".
- В той же день Третьякова зганьбилася ще й новим листуванням про Полякова і попросила депутатів не нагадувати їй про те, що вона входить до комітету, який бореться за права людей.
- У Раді вже вигадали покарання для Третьякової. Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата відсторонять від пленарних засідань. Але цим може не обмежитися.