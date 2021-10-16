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"Женіть Третьякову до чортової матері": Гордон звернувся до "слуг народу"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 12:18
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Журналіст прийшов в жах від її висловлювань про смерть Антона Полякова і йому навіть стало соромно за неї
Гордон в шоці від висловлювань Третьякової. Колаж "Сьогодні"
Гордон в шоці від висловлювань Третьякової. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" повинні вигнати нардепа Галину Третьякову з фракції за її скандальні висловлювання про смерть Антона Полякова і навіть позбавити її депутатського мандата.

Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 журналіст Дмитро Гордон

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За його словами, заява "слуги" для нього була шоком.

"Я прийшов в жах від того, що вона собі дозволила. Написала вона (скандальне повідомлення в партійному чаті про смерть Полякова. – Ред.), а соромно мені. Кошмар. Як би піднявся рейтинг "Слуги народу", якби цю даму прилюдно вигнали за порушення морально-етичних норм. Сказали б: "У нас у фракції "Слуга народу" всі нормальні люди. Нам соромно і від цього сорому згораємо і виганяємо її і з посади голови комітету, і взагалі з депутатів". Вони ж Разумкова вигнали, що вам вартує Третьякову вигнати – женіть її до чортової матері. Вона не гідна носити звання депутата, вона його дискредитує", – сказав Гордон.

Скандал з Третьяковою

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