Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Гоните Третьякову к чертовой матери": Гордон обратился к "слугам народа"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 12:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист пришел в ужас от ее высказываний о смерти Антона Полякова и ему даже стало стыдно за нее
Гордон в шоке от высказываний Третьяковой. Коллаж "Сегодня"
Гордон в шоке от высказываний Третьяковой. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" должны выгнать нардепа Галину Третьякову из фракции за ее скандальные высказывания о смерти Антона Полякова и даже лишить ее депутатского мандата.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон

Реклама

По его словам, заявление "слуги" для него было шоком.

"Я пришел в ужас от того, что она себе позволила. Написала она (скандальное сообщение в партийном чате о смерти Полякова. – Ред.), а стыдно мне. Кошмар. Как бы поднялся рейтинг "Слуги народа", если бы эту даму прилюдно выгнали за нарушение морально-этических норм. Сказали бы: "У нас во фракции "Слуга народа" все нормальные люди. Нам стыдно и от этого стыда сгораем и выгоняем ее и с поста председателя комитета, и вообще из депутатов". Они же Разумкова выгнали, что вам стоит Третьякову выгнать – гоните ее к чертовой матери. Она не достойна носить звание депутата, она его дискредитирует", – сказал Гордон.

Скандал с Третьяковой

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

16 октября 1991. Принято постановление о создании государственной страховой коммерческой организации...

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

93 969

заболело за неделю в Украине

+14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять