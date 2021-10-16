"Гоните Третьякову к чертовой матери": Гордон обратился к "слугам народа"

"Слуги народа" должны выгнать нардепа Галину Третьякову из фракции за ее скандальные высказывания о смерти Антона Полякова и даже лишить ее депутатского мандата.
Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон
По его словам, заявление "слуги" для него было шоком.
"Я пришел в ужас от того, что она себе позволила. Написала она (скандальное сообщение в партийном чате о смерти Полякова. – Ред.), а стыдно мне. Кошмар. Как бы поднялся рейтинг "Слуги народа", если бы эту даму прилюдно выгнали за нарушение морально-этических норм. Сказали бы: "У нас во фракции "Слуга народа" все нормальные люди. Нам стыдно и от этого стыда сгораем и выгоняем ее и с поста председателя комитета, и вообще из депутатов". Они же Разумкова выгнали, что вам стоит Третьякову выгнать – гоните ее к чертовой матери. Она не достойна носить звание депутата, она его дискредитирует", – сказал Гордон.
Скандал с Третьяковой
- 8 октября, в день смерти Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав, что "одним врагом меньше".
- В тот же день Третьякова опозорилась и новой перепиской про Полякова и попросила депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
- В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничится.