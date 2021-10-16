"Гоните Третьякову к чертовой матери": Гордон обратился к "слугам народа"

Журналист пришел в ужас от ее высказываний о смерти Антона Полякова и ему даже стало стыдно за нее

Гордон в шоке от высказываний Третьяковой. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" должны выгнать нардепа Галину Третьякову из фракции за ее скандальные высказывания о смерти Антона Полякова и даже лишить ее депутатского мандата.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон

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По его словам, заявление "слуги" для него было шоком.

"Я пришел в ужас от того, что она себе позволила. Написала она (скандальное сообщение в партийном чате о смерти Полякова. – Ред.), а стыдно мне. Кошмар. Как бы поднялся рейтинг "Слуги народа", если бы эту даму прилюдно выгнали за нарушение морально-этических норм. Сказали бы: "У нас во фракции "Слуга народа" все нормальные люди. Нам стыдно и от этого стыда сгораем и выгоняем ее и с поста председателя комитета, и вообще из депутатов". Они же Разумкова выгнали, что вам стоит Третьякову выгнать – гоните ее к чертовой матери. Она не достойна носить звание депутата, она его дискредитирует", – сказал Гордон.

Скандал с Третьяковой