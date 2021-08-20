Зустріч Меркель і Путіна – про що говорили і чого чекати Україні

Україна має шанси отримати додаткові можливості, кажуть експерти

Зустріч відбулась в конструктивній обстановці. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели переговори у Москві. Сайт "Сегодня" з'ясував, про що говорили глави держав і як їхня зустріч відіб'ється на Україні.

Про що говорили Меркель і Путін

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Переговори тривали понад дві години. Після завершення розмови Путін і Меркель провели спільну пресконференцію, на якій відзначили, що бесіда пройшла у конструктивній діловій обстановці. Лідери обговорили російсько-німецькі відносини і обмінялися думками щодо низки питань, серед яких були тюремне ув'язнення російського опозиціонера Олексій Навальний, а також конфлікти в Афганістані, Сирії, Лівії та Білорусі.

Приділили політики увагу і питань України. Зокрема, обговорили конфлікт на Донбасі і Мінські угоди, а також збереження транзиту російського газу через Україну після запуску газопроводу "Північний потік – 2". При цьому Меркель підкреслила, що Німеччина засуджує анексію Росією Криму та буде відстоювати територіальну цілісність України.

Меркель та Путін провели спільну пресконференцію / Фото: МЗС Росії

Мінські угоди – немає прогресу і альтернативи

Глави держав солідарні в думці, що Мінські угоди є єдиним наявним інструментом врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"Ми не досягли мети – врегулювання конфлікту. Але це єдиний формат, який у нас є, і не можна дати йому зайти в глухий кут. прогрес – не такий, яким би я хотіла його бачити", – сказала Меркель.

Путін погодився з нею.

"Досягти мети нам не вдалося. Але ніякого іншого інструменту для досягнення миру у нас немає. Крім того, Мінські угоди закріплені резолюцією Ради безпеки ООН і прийняли формат норми міжнародного права", – підкреслив він.

Президент РФ також звинуватив владу України в небажанні виконувати Мінські угоди і попросив канцлера Німеччини чинити тиск на Володимира Зеленського під час переговорів 22 серпня в Києві.

Путін говорив з Меркель про Україну. Колаж "Сьогодні"

Росія готова продовжувати транзит газу, але є нюанси

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Крім того, Путін підкреслив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну, незважаючи на те, що газопровід "Північний потік – 2", за його словами, є більш коротким і менш екологічно шкідливим, ніж український транзит.

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ. Але повинні зрозуміти – на який строк і в якій кількості. Ми не можемо підписати контракт, якщо у нас немає контрактів на поставки. А з урахуванням зеленої порядку Європи, стоїть питання, чи будуть закуповувати газ і скільки", – додав він.

Ангела Меркель і Володимир Путін обговорили "Північний потік – 2". Колаж: "Сьогодні"

Які перспективи для України

Політолог, глава Інститут глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що Путін дав свою принципову згоду на транзит газу через Україну.

"Москва дала добро на транзит. Про що конкретно Путін домовився з Меркель – поки не відомо, але напевно вона привезе Зеленському якась пропозиція і буде з ним залагоджувати це питання, після чого Зеленський обговорить його на зустрічі з Байденом і лише потім ми дізнаємося остаточні параметри домовленості щодо транзиту газу", – говорить "Сегодня" експерт.

На його думку, для України це питання вирішиться позитивно.

"Ситуація ще не дозріла. Гра триває і в ній у нас є шанси отримати додаткові можливості", – каже Карасьов.

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Політолог Вадим Карасьов: У нас є шанси отримати додаткові можливості. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Що стосується Мінських угод, на думку політолога, Путін може використовувати питання транзиту газу, як додатковий важіль тиску на Київ.

"Думаю, це питання Зеленський також обговорить із Меркель і Байденом. Повна картина складеться після їх зустрічей. Нині у нас будуть пропозиції, з якими можна буде працювати", – пояснює Карасьов.

З ним погоджується і політолог, магістр державного управління Володимир Воля.

"Чітке пропозиція буде озвучено Меркель на зустрічі із Зеленським у Києві. Швидше за все вона отримала гарантії Путіна, що "Північний потік – 2" не буде використовуватися проти України. На жаль, особливих зрушень за Мінськими угодами не спостерігається, але знову ж таки про якийсь ясності в цих питаннях можна буде говорити після зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом", – резюмував Володимир.

Володимир Воля: Чітка пропозиція буде озвучена Меркель на зустрічі з Зеленським у Києві. Фото: Facebook Володимира Волі

У цьому році завершується четвертий канцлерский строк Меркель, в п'ятий раз свою кандидатуру вона висувати не стала. Новий канцлер ФРН буде визначено за підсумками виборів до Бундестагу, які пройдуть 26 вересня.

22 серпня Ангела Меркель зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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За прогнозами експертів, опитаних "Сегодня", переговори Зеленського і Меркель будуть складними. Політологи відзначають, що не варто чекати прогресу в відносинах Німеччини і України після цієї зустрічі.

Політологи відзначають, що не варто чекати прогресу в відносинах Німеччини і України після цієї зустрічі. Також експерти зазначають, що сам факт візиту Меркель в Україну є наслідком жорсткої дипломатії Офісу президента. По суті, Ангела Меркель їде до Києва, щоб просити вибачення за обраний курс , який у якийсь момент пішов врозріз з інтересами України.

, який у якийсь момент пішов врозріз з інтересами України. Ангела Меркель їде до Києва напередодні своєї відставки. Це свого роду прощальний візит, хоча канцлера, на думку експертів, рано списувати з рахунків.

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