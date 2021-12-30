Санкції проти Порошенка: у РНБО розповіли про перспективи

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що можуть бути прийняті санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, якому висунуто звинувачення у державній зраді та фінансуванні тероризму, а також підготовлено клопотання про запобіжний захід.
Це питання було порушено під час брифінгу за підсумками засідання Ради 30 грудня.
Санкції для Порошенка
Під час брифінгу після засідання РНБО журналісти поцікавилися, чи "обговорюють питання санкцій стосовно Порошенка" у кулуарах Ради нацбезпеки.
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Кулуарів у РНБО немає, це у Верховній Раді. Ми працюємо виключно з документами. Якщо відповідні документи будуть надіслані в апарат РНБО від тих інституцій, які мають на це право – їх 5 – ми обов’язково ці питання розглянемо. Інакше працювати ми не можемо. Чи будуть прийматися рішення, чи ні, це залежить від членів РНБО. Для того, щоб рішення було прийнято, має бути дві третини голосів. Якщо такі документи з’являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо щодо цього питання", – відповів Олексій Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що на сьогоднішній день такі документи не надходили на розгляд. Чи вони з'являться завтра – залежить від органів, які мають право подати ці документи. "Як тільки вони будуть подані, вони одразу будуть винесені на засідання РНБО", – зазначив Данілов.
Гучна справа
- А поки у п'яти уповноважених органах вирішують долю політика та бізнесмена Петра Олексійовича він сам роздає інтерв'ю за кордоном.
- Наприклад, п'ятий президент України розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча. Політик вважає, що кримінальне переслідування – це лише заздрість Зеленського.
- 18 грудня п'ятий президент України здійснив візит до Вселенського патріарха Варфоломія. Тоді стала відома мета його поспішної поїздки до Стамбула, де політик опинився відразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.