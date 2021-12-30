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Санкції проти Порошенка: у РНБО розповіли про перспективи

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 грудня, 21:36
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На думку Данілова, такі санкції можуть бути ухвалені невідкладно
Долю п'ятого президента може вирішити РНБО / Колаж "Сьогодні"
Долю п'ятого президента може вирішити РНБО / Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що можуть бути прийняті санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, якому висунуто звинувачення у державній зраді та фінансуванні тероризму, а також підготовлено клопотання про запобіжний захід.

Це питання було порушено під час брифінгу за підсумками засідання Ради 30 грудня.

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Санкції для Порошенка

Під час брифінгу після засідання РНБО журналісти поцікавилися, чи "обговорюють питання санкцій стосовно Порошенка" у кулуарах Ради нацбезпеки.

Кулуарів у РНБО немає, це у Верховній Раді. Ми працюємо виключно з документами. Якщо відповідні документи будуть надіслані в апарат РНБО від тих інституцій, які мають на це право – їх 5 – ми обов’язково ці питання розглянемо. Інакше працювати ми не можемо. Чи будуть прийматися рішення, чи ні, це залежить від членів РНБО. Для того, щоб рішення було прийнято, має бути дві третини голосів. Якщо такі документи з’являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо щодо цього питання", відповів Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на сьогоднішній день такі документи не надходили на розгляд. Чи вони з'являться завтра – залежить від органів, які мають право подати ці документи. "Як тільки вони будуть подані, вони одразу будуть винесені на засідання РНБО", зазначив Данілов.

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