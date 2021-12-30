Санкции против Порошенко: в СНБО рассказали о перспективах

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, которому выдвинуты обвинение в государственной измене и финансировании терроризма, а также подготовлено ходатайство о мере пресечения.
Этот вопрос был затронут во время брифинга по итогам заседания Совета 30 декабря.
Санкции для Порошенко
Во время брифинга после заседания СНБО журналисты поинтересовались, "обсуждают ли вопросы санкций в отношении Порошенко" в кулуарах Совета нацбезопасности.
Далее по теме
"Кулуаров в СНБО нет, это в Верховной Раде. Мы работаем исключительно с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право – их пять – мы обязательно эти вопросы рассмотрим. Иначе работать мы не можем. Будут ли приниматься решения или нет, это зависит от членов СНБО. Для того, чтобы решение было принято, должно быть две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", — ответил Алексей Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что на сегодняшний день такие документы не поступали на рассмотрение. Появятся ли они завтра – зависит от органов, которые имеют право подать эти документы. "Как только они будут поданы, они сразу будут вынесены на заседание СНБО", — отметил Данилов.
Громкое дело
- А пока в пяти уполномоченных органах решают судьбу политика и бизнесмена Петра Алексеевича он сам раздает интервью за границей.
- Например, пятый президент Украины рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля. Политик считает, что уголовное преследование – это всего лишь зависть Зеленского.
- 18 декабря пятый президент Украины совершил визит к Вселенскому патриарху Варфоломею. Таким образом, стала известна цель его спешной поездки в Стамбул, где политик оказался сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.