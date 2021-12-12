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Партія точно буде – Розумков розкрив свої плани та назвав головну проблему

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 грудня, 00:23
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Разумков запевнив, що активно займається побудовою своєї партії
Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей. Колаж "Сьогодні"
Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей. Колаж "Сьогодні"

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков натхненний даними соцопитувань, за якими він входить до п'ятірки кандидатів на пост президента, а його політсила впевнено проходить до парламенту.

Про це він сказав у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".

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Деталі

Разумков запевнив, що активно займається побудовою своєї партії. Водночас зазначає, що попереду багато роботи, до якої він готовий.

Ми плануємо будувати саме партію, а не політичний проєкт. Ми хочемо її зареєструвати, пройти весь шлях того, як зароджується партія. Не просто взяти і сказати – ось у нас є, побігли далі. Вона (партія – ред. ) йтиме не в кількості, а як", – запевнив Разумков.

Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей, у тому числі і з чинних депутатів. Проте наголошує, що з кадрами є проблема.

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"Головна проблема – це професійні люди, які завжди у дефіциті. Плюс до професійних давайте додамо моральні базові цінності, які мають бути у людей. Тому що у нас бувають професійні, яким потім не знаєш, як кишені зашити. Об'єктивно, це велика проблема" , – зазначає нардеп.

Ряди "Слуги народу" рідшають

  • За два роки президентську політсилу в парламенті залишили самі чи когось примусово вигнали з десяток депутатів. Тільки недавно із фракції виключили Людмилу Буймістер . Вона зізналася, що їй важко було працювало зі "слугами народу".
  • Через місяць із фракції виключили Артема Дмитрука – процедуру ініціювали за підсумками з’їзду партії. Політик вважає, що його вигнали із фракції за критику.
  • Крім того, із "Слуги народу" можуть вигнати ще одного депутата – Юрія Камельчука через його небажання вакцинуватися.

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Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
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4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
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