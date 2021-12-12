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Партия точно будет – Разумков раскрыл свои планы и назвал главную проблему

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 декабря, 00:23
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Разумков заверил, что активно занимается построением своей партии
Депутат надеется что к его партии присоединятся достаточно людей. Коллаж "Сегодня"
Депутат надеется что к его партии присоединятся достаточно людей. Коллаж "Сегодня"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воодушевлен данными соцопросов, по которым он входит в пятерку кандидатов на пост президента, а его политсила уверенно проходит в парламент.

Об этом он сказал в ток-шоу ""Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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Разумков заверил, что активно занимается построением своей партии. В то же время отмечает, что впереди много работы, к которой он готов.

"Партия точно будет. Мы планируем строить именно партию, а не политический проект. Мы хотим ее зарегистрировать, пройти весь путь того, как зарождается партия. Не просто взять и сказать – вот у нас есть, побежали дальше. Она (партия – ред.) будет идти не в количестве, а в качестве", – заверил Разумков.

Депутат надеется что к его партии присоединятся достаточно людей, в том числе и из действующих депутатов. Однако отмечает, что с кадрами есть проблема.

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"Главная проблема – это профессиональные люди, которые всегда в дефиците. Плюс к профессиональным давайте добавим моральные базовые ценности, которые должны быть у людей. Потому что у нас бывают профессиональные, которым потом не знаешь, как карманы зашить. Объективно, это большая проблема", – отмечает нардеп.

Ряды "Слуги народа" редеют

  • За два года президентскую политсилу в парламенте покинули сами или кого-то принудительно выгнали с десяток депутатов. Только недавно из фракции исключили Людмилу Буймистер. Она призналась, что ей тяжело было работалось со "слугами народа".
  • Спустя месяц из фракции исключили Артема Дмитрука – процедуру инициировали по итогам съезда партии. Политик считает, что его выгнали из фракции за критику.
  • Кроме того, из "Слуги народа" могут выгнать еще одного депутата – Юрия Камельчука за его нежелание вакцинироваться.

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