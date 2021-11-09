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"Ніколи не проходив повз чужий біль": Рінат Ахметов попрощався з екснардепом Звягільським

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 листопада, 13:37
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Звягільського пам'ятають як благодійника, який не виставляв на показ свої вчинки
Рінат Ахметов прийшов сьогодні на прощання з екс-депутатом. Колаж "Сьогодні"
Рінат Ахметов прийшов сьогодні на прощання з екс-депутатом. Колаж "Сьогодні"

Засновник та акціонер "СКМ" Рінат Ахметов прийшов сьогодні попрощатися з колишнім народним депутатом Юхимом Звягільським і заявив, що всі його запам'ятають, як світлу і порядну людину, без якої важко уявити Донбас.

Церемонія прощання проходила у клубі Кабінету міністрів.

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"Я завжди глибоко поважав і завжди поважатиму цю людину. Я приїхав попрощатися. Світла пам'ять цій гідній людині. Я ніколи не уявляв Юхима Леонідовича без Донбасу та Донбас без Юхима Леонідовича. Це великий патріот Донбасу, великий патріот України", – сказав Рінат Ахметов.

Журналісти нагадали, що Звягільського пам'ятають як благодійника, який не виставляв на показ свої вчинки.

"Він завжди допомагав, не проходив повз чужий біль. Чужий біль він завжди сприймав як свій особистий. Він дуже світла, порядна і глибоко гідна людина. Світла пам'ять цій людині", – наголосив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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Що відомо про Звягільського

  • Він народився 20 лютого 1933 року у Сталіно (зараз це Донецьк). Був директором шахтоуправління "Куйбишевська", а з листопада 1979-го до листопада 1992-го – директором "Шахти ім. О.Ф. Засядька".
  • Був народним депутатом з І по VIII скликання. На останніх парламентських виборах 2019 року він не балотувався вперше з 1990 року.
  • Як найстарший за віком нардеп Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – VIII 2012 року та VIII 2014 року.
  • Був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів. У VIII скликанні представляв "Опозиційний блок".

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