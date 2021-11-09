"Никогда не проходил мимо чужой боли": Ринат Ахметов простился с экс-нардепом Звягильским

Звягильского помнят, как благотворителя, который не выставлял на показ свои поступки

Ринат Ахметов пришел сегодня на прощание с экс-депутатом. Коллаж "Сегодня"

Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов пришел сегодня попрощаться с бывшим народным депутатом Ефимом Звягильским и заявил, что все его запомнят, как светлого и порядочного человека, без которого сложно представить Донбасс.

Церемония прощания проходила в клубе Кабинета министров.

Реклама

"Я всегда глубоко уважал и всегда буду уважать этого человека. Я приехал проститься. Светлая память этому достойному человеку. Я никогда не представлял Ефима Леонидовича без Донбасса и Донбасс без Ефима Леонидовича. Это большой патриот Донбасса, большой патриот Украины", – сказал Ринат Ахметов.

Журналисты напомнили, что Звягильского помнят, как благотворителя, который не выставлял на показ свои поступки.

"Он всегда помогал, не проходил мимо чужой боли. Чужую боль он всегда воспринимал как свою личную. Он очень светлы, порядочный и глубоко достойный человек. Светлая память этому человеку", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер 6 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.

Реклама

Что известном о Звягильском