"Никогда не проходил мимо чужой боли": Ринат Ахметов простился с экс-нардепом Звягильским

Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов пришел сегодня попрощаться с бывшим народным депутатом Ефимом Звягильским и заявил, что все его запомнят, как светлого и порядочного человека, без которого сложно представить Донбасс.
Церемония прощания проходила в клубе Кабинета министров.
"Я всегда глубоко уважал и всегда буду уважать этого человека. Я приехал проститься. Светлая память этому достойному человеку. Я никогда не представлял Ефима Леонидовича без Донбасса и Донбасс без Ефима Леонидовича. Это большой патриот Донбасса, большой патриот Украины", – сказал Ринат Ахметов.
Журналисты напомнили, что Звягильского помнят, как благотворителя, который не выставлял на показ свои поступки.
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"Он всегда помогал, не проходил мимо чужой боли. Чужую боль он всегда воспринимал как свою личную. Он очень светлы, порядочный и глубоко достойный человек. Светлая память этому человеку", – подчеркнул Ринат Ахметов.
Напомним, бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер 6 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.
Что известном о Звягильском
- Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас это Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".
- Являлся народным депутатом с первого по восьмой созыв. На последних парламентских выборах в 2019 году он не баллотировался впервые с 1990 года.
- Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.
- Являлся одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. В восьмом созыве представлял "Оппозиционный блок".