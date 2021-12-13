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Гройсман: Жодного референдуму про цілісність України бути не може

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
13 грудня, 12:23
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Політик пояснив, що так сильно лякає Путіна у діях України
Володимир Гройсман попередив владу щодо референдуму
Володимир Гройсман попередив владу щодо референдуму / Фото: Кабинет министров Украины

Будь-яких референдумів, які торкаються теми цілісності України, бути не може. Як і двосторонні переговори з Росією, справжній результат яких не буде відомий нікому. Про це в ефірі Сьогодні. Підсумки на телеканалі "Україна" сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Ніякого референдуму щодо територіальної цілісності не може бути апріорі. Ми унітарна крана і маємо відстоювати свою цілісність", – сказав Гройсман.

За його словами, сьогодні світ зіштовхнувся із боротьбою не країн, а світів – демократичного та авторитарного. І саме тому консолідація демократичного світу є дуже важливою.

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"Чого боїться Путін? Демократії, чесних виборів, верховенства права. Він боїться, щоб люди виходили на вулицю і висловлювали свої думки. Він це буде придушувати. І він боїться того, що Україна буде інтегруватися до Європейського союзу – так, як це передбачено нашою Конституцією. І це означає, що ми будемо юридичною частиною Європейського демократичного світу. Для нього це, як він вважає, загроза", – сказав Гройсман.

Водночас, як зазначає політик, США – лідер демократичного світу, веде чітку політику та робить чіткі заяви. А до чинної української влади є питання.

"Що буде, якщо буде зустріч вдвох (лідерів України і Росії), які будуть наслідки для нашої безпеки?", – зазначив Гройсман.

Референдум щодо Донбасу?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський сказав, що не відкидає можливості проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу, але чітко дав зрозуміти, що жодних відділень територій не може бути.
  • У свою чергу колишній речник Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу. Конкретики у словах президента не прозвучало, вважає депутат.
  • Нагадаємо, в Україні діє закон про референдум, який забороняє виносити на всеукраїнське голосування питання незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

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