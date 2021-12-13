Гройсман: Никакого референдума о целостности Украины быть не может

Политик объяснил, что так сильно пугает Путина в действиях Украины

Владимир Гройсман предупредил власть по поводу референдума / Фото: Кабинет министров Украины

Любых референдумов, затрагивающих тему целостности Украины, быть не может. Так же, как и двусторонние переговоры с Россией, настоящий результат которых не будет известен никому. Об этом в эфире Сегодня. Итоги на телеканале "Украина" сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Никакого референдума по территориальной целостности не может быть априори. Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность", – сказал Гройсман.

По его словам, сегодня мир столкнулся с борьбой не стран, а миров – демократического и авторитарного. И именно поэтому консолидация демократического мира очень важна.

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"Чего боится Путин? Демократии, честных выборов, верховенства права. Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский Союз – так, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это значит, что мы являемся юридической частью европейского демократического мира. Для него это, по его мнению, угроза", – сказал Гройсман.

Вместе с тем, как отмечает политик, США – лидер демократического мира, ведет четкую политику и делает четкие заявления. А к действующей украинской власти есть вопросы.

"Что будет, если будет встреча вдвоем (лидеров Украины и России), какие будут последствия нашей безопасности?", – отметил Гройсман.

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