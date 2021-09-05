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Байден приїде до Києва, але пізніше – Кулеба

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
5 вересня, 23:41
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Глава МЗС розповів, що президент США обов'язково відвідає Україну, але дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік
Дмитро Кулеба розповів, коли Джо Байден може приїхати в Україну
Дмитро Кулеба розповів, коли Джо Байден може приїхати в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але візит такого рівня не може відбутися відразу після візиту в США Володимира Зеленського в нинішньому році.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік" , – зазначив Кулеба.

Він додав, що поки сторони зосередяться на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати.

Зазначимо, раніше Джо Байден відвідував Україну в 2015 році як віце-президента США. Тоді він виступив у Верховній Раді України і заявив, що США не визнавали і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим.

Востаннє нинішній американський президент був у нашій країні в січні 2017 року. В останній раз він зустрівся з п'ятим президентом України Петром Порошенком і тодішнім прем'єром Володимиром Гройсманом.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з 31 серпня перебував у в США з офіційним візитом. 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч українського президента з Джо Байденом.

Ми також писали, що після першого дня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки проходить надзвичайно результативно.

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