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Зеленський: Візит в США дуже предметний і добре підготовлений

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
1 вересня, 11:38
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Зустрічі в США проходять надзвичайно результативно, зазначив президент України
Володимир Зеленський: підготували предметный візит. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський: підготували предметный візит. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит української делегації до Сполучених Штатів Америки проходить надзвичайно результативно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави в середу, 1 вересня.

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"Пройшов перший день візиту нашої команди в США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з погляду кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість", – сказав Зеленський у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.

Володимир Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч із міністром енергетики США і були підписані важливі документи.

"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестиції. Тепер у нас є підтримка", – підкреслив він.

Президент також зазначив, що побачив підтримку Міністерства енергетики США в питаннях "Північного потоку – 2" і загроз енергетичній безпеці України і Європи з боку цього проєкту.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планують обговорити під час візиту глави держави в Америку.

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