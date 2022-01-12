Зеленського позбавили премій – скільки заробив президент у 2021 році

За підсумками 2021 року Володимир Зеленський на посаді президента України офіційно заробив 336 тисяч гривень. При цьому сплатив податки та збори на суму 65 тисяч гривень.
Про це йдеться у документі від Державного управління справами, оприлюдненого 24 каналом.
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Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського становив 28 тисяч гривень. Крім того, минулого року надбавки та премії він не отримував.
Цікаво, що зарплата президента у 2021 році була неоднорідною. Наприклад, у січні він отримав близько 22,5 тисячі гривень, що менше 1 тисячі доларів.
Зазначимо, Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році значно менше, ніж Данілов та Стефанчук.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень (щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень);
- Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривні;
- Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
- Заступник голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Раніше ми повідомляли, що хто з лідерів фракцій Ради найбільше заробив – названі суми.
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