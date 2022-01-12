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Зеленского лишили премий – сколько заработал президент в 2021 году

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 января, 12:09
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Глава государства заработал даже меньше, чем руководители СНБО и парламента
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

По итогам 2021 года Владимир Зеленский на должности президента Украины официально заработал 336 тысяч гривен. При этом уплатил налоги и сборы на сумму 65 тысяч гривен.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, обнародованного 24 каналом.

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Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Согласно документу, должностной оклад Зеленского составлял 28 тысяч гривен. Кроме того, в прошлом году надбавки и премии он не получал.

Интересно, что зарплата президента в 2021 году была неоднородной. Например, в январе он получил около 22,5 тысяч гривен, что меньше 1 тысячи долларов.

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Отметим, Зеленский в должности президента заработал в 2021 году значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук.

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен (ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен);
  • Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны;
  • Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
  • Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Ранее мы сообщали, что кто из лидеров фракций Рады больше всех заработал – названы суммы.

Также напомним, куда Верховная Рада потратила бюджетные деньги в 2021 году.

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