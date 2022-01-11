Хто з лідерів фракцій Ради найбільше заробив – названо суми

У деяких депутатів посадовий оклад вийшов однаковим

Верховна Рада України. Фото: колаж "Сьогодні"

Зі всіх голів депутатських фракцій у Верховній Раді найбільше за 2021 рік заробила співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – 582 783 грн.

Про це повідомляє 24 канал.

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Співголова "Європейської солідарності" Артур Герасимов опинився на другому місці – 540 867 грн.

На третьому – лідер фракції "Голос" Олександра Устінова (504 352 грн).



Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко за рік заробила 486 593 грн. Співголови "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко та Вадим Рабінович – 485 425 грн та 465 579 грн відповідно.



Менше всього заробив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія – 410 300 грн.



При цьому посадовий оклад у Бойка, Герасимова, Геращенко та Устінової однаковий – по 22 700 грн. У Тимошенко та Арахамії він становив 23 835 грн, у Рабіновича – 23 381 грн.



Також журналісти з'ясували, скільки заробили за рік голова політради та нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (445 869 грн при окладі 22 700 грн) та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (546 058 грн при окладі 23 381 грн).

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