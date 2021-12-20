Чи вживає Зеленський наркотики – Богдан дав відповідь

Екскерівник ОПУ розповів, що з початку президентства Зеленський дуже змінився

"У нього обличчя інше" - Богдан не впізнає Зеленського / Колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу президента в 2019-2020 роках Андрій Богдан розповів, що останнім часом не впізнає Володимира Зеленського, з яким знайомий довгі роки.

Про зміни не лише зовнішні, а й навіть міміки Зеленського Богдан розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко, яка прямо запитала про наркотики.

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Інша людина

Богдан заявив, що доки працював на Банковій, ніколи не бачив, щоб президент вживав наркотики. Однак зазначив, що все-таки є натяки на дивний стан Зеленського, і заявив про якісь фізіологічні зміни.

"У нього обличчя інше. Якщо взяти дві фотографії – інша взагалі людина. Це розмова інша, інша мова, слова, інша міміка. Думки загалом інші. Він взагалі інший. Довго шукає слова, повільні фрази. Це не тому, що він сенс вибудовує, він слова згадує. Швидкість мови має велике значення. Якщо людина говорить щиро, вона не думає над кожним наступним своїм словом. У нього немає енергетики життя, він незадоволений тим, що робить", – заявив Богдан під час інтерв'ю.

Інтерв'ю

Останнім часом Богдан є головним постачальником кулуарних новин з Банкової, які він охоче розповідає в інтерв'ю та на телеефірах.

У тому ж інтерв'ю Наташі Влащенко колишній глава ОП заявив, що мозок нардепа Миколи Тищенка треба віддати науці.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він розповів, що Дмитро Разумков втратив свою посаду у Верховній Раді тому, що не завжди був згоден з президентом, а також тому, що Зеленський постійно когось звільняє.

В ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24" Богдан розповів, що Україною насправді "керує кріт" і тому вона йде не у правильному напрямку.