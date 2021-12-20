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Чи вживає Зеленський наркотики – Богдан дав відповідь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 17:20
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Екскерівник ОПУ розповів, що з початку президентства Зеленський дуже змінився
"У нього обличчя інше" - Богдан не впізнає Зеленського / Колаж "Сьогодні"
"У нього обличчя інше" - Богдан не впізнає Зеленського / Колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу президента в 2019-2020 роках Андрій Богдан розповів, що останнім часом не впізнає Володимира Зеленського, з яким знайомий довгі роки.

Про зміни не лише зовнішні, а й навіть міміки Зеленського Богдан розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко, яка прямо запитала про наркотики.

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Інша людина

Богдан заявив, що доки працював на Банковій, ніколи не бачив, щоб президент вживав наркотики. Однак зазначив, що все-таки є натяки на дивний стан Зеленського, і заявив про якісь фізіологічні зміни.

"У нього обличчя інше. Якщо взяти дві фотографії – інша взагалі людина. Це розмова інша, інша мова, слова, інша міміка. Думки загалом інші. Він взагалі інший. Довго шукає слова, повільні фрази. Це не тому, що він сенс вибудовує, він слова згадує. Швидкість мови має велике значення. Якщо людина говорить щиро, вона не думає над кожним наступним своїм словом. У нього немає енергетики життя, він незадоволений тим, що робить", – заявив Богдан під час інтерв'ю.

Інтерв'ю

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