Употребляет ли Зеленский наркотики – Богдан дал ответ

Экс-руководитель ОПУ рассказал, что с начала президентства Зеленский сильно изменился

"У него лицо другое" - Богдан не узнает Зеленского / Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента в 2019-2020 годах Андрей Богдан рассказал, что в последнее время не узнает Владимира Зеленского, с которым знаком долгие годы.

О смене не только внешней, но даже мимики Зеленского Богдан рассказал в интервью Наташе Влащенко, которая напрямую спросила о наркотиках.

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Другой человек

Богдан заявил, что пока работал на Банковой, никогда не видел, чтобы президент употреблял наркотики. Однако он отметил, что все-таки есть намеки на странное состояние Зеленского, заявив о неких физиологических изменениях.

"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому, что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает", – заявил Богдан в интервью.

Интервью

В последнее время Богдан является главным поставщиком кулуарных новостей с Банковой, которые он охотно рассказывает в интервью и на телеэфирах.

В том же интервью Наташе Влащенко бывший глава ОП заявил, что мозг нардепа Николая Тищенко нужно отдать науке.

В интервью Дмитрию Гордону он поведал, что Дмитрий Разумков лишился своего поста в Верховной Раде потому, что не всегда был согласен с президентом, а также потому, что Зеленский постоянно кого-то увольняет.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале "Украина 24" Богдан рассказал, что Украиной на самом деле "управляет крот" и поэтому она идет не в правильном направлении.