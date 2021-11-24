"У мене все є": Гордон відповів, чи піде в президенти

Журналіст упевнений, що розмови про його президентство йдуть з Банкової

Гордону не цікаве президентське крісло. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що точно не має наміру йти в президенти України. Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

Більше того, він навіть не хоче, щоби в Україні взагалі були президенти.

Реклама

"Там на Банковій вливають у вуха, що Гордон у президенти йде. Я хочу сказати всім – Гордон нікуди не йде. Гордон хоче, щоб президентів більше не було, щоб була парламентська республіка. Мені нічого не треба. У мене все є, мені треба, щоб і у людей було, бо чим більше буде у людей, тим більше буде капіталізовано Україну", – сказав Гордон.

В Україні може бути новий президент?

Сьогодні вийшов оновлений президентський рейтинг за результатами опитування Центру Разумкова. Поки що лідерство утримує чинний глава держави Володимир Зеленський (хоча останнім часом його цифри підтримки тануть). Але при цьому Разумків обійшов би Зеленського, якби вони обидва схльоснулися у другому турі виборів.

Сам Разумков про гіпотетичну можливість балотування у президенти натякнув у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". Ведучий запитав: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента?". На що Разумков відповів: "Я хіба таке говорив? Я не говорив "ні". А раніше політик дав президентський натяк журналістам.

Читайте також у нашому матеріалі, на що націлився Разумков – створення партії для Ради чи президентство.

Тим часом Дмитро Гордон розкрив "таємницю" фото з Аваковим, яке "підірвало" Мережу. Журналіст пояснив, що політики, зображені з мечами та сокирами, – це не опозиція Зеленському та не похід на Банкову.