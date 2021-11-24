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"У меня все есть": Гордон ответил, пойдет ли в президенты

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 ноября, 18:01
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Журналист уверен, что разговоры о его президентстве идут с Банковой
Гордону не интересно президентское кресло. Коллаж "Сегодня"
Гордону не интересно президентское кресло. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что точно не собирается идти в президенты Украины. Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

Более того, он даже не хочет, чтобы в Украине вообще были президенты.

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"Там на Банковой вливают в уши, что Гордон в президенты идет. Я хочу сказать всем – Гордон никуда не идет. Гордон хочет, чтобы президентов больше не было, чтоб была парламентская республика. Мне ничего не надо. У меня все есть, мне надо, чтобы и у людей было, потому что чем больше будет у людей, тем больше будет капитализирована Украина", – сказал Гордон.

В Украине может быть новый президент?

  • Сегодня вышел обновленный президентский рейтинг по результатам опроса Центра Разумкова. Пока что лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Зеленский (хотя в последнее время его цифры поддержки таят). Но при этом Разумков обошел бы Зеленского, если бы они оба схлестнулись во втором туре выборов.
  • Сам Разумков о гипотетической возможности баллотирования в президенты намекнул в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Ведущий мимолетом спросил: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?". На что Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет". А ранее политик дал президентский намек журналистам.
  • Читайте также в нашем материале, на что нацелился Разумков – на создание партии для Рады или на президентство.

Тем временем Дмитрий Гордон раскрыл "тайну" фото с Аваковым, которое "взорвало" Сеть. Журналист объяснил, что политики, запечатленные с мечами и топорами, – это не оппозиция Зеленскому и не поход на Банковую.

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