Гордон роздав подарунки на Новий рік: що отримали Тищенко та Путін

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.
Про це йшлося у новорічному шоу "Все буде красиво" на телеканалі Україна 24.
Гордон прийшов у студію у костюмі Діда Мороза, а допомагав йому визначати, кому який подарунок дістанеться – телеведучий Василь Голованов.
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Сковорода для головного "слуги" у Раді
Главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії дісталася сковорода. Як сказав Гордон, цей атрибут стане в нагоді не тільки на кухні, а й у темному провулку, якщо людина не звикла махати кулаками.
"Мені здається, цей подарунок добре підійде Давиду Арахамії, котрий не дуже добре вивчив цитати великого Сковороди. Нехай тренується на цій", – додав Голованов.
Диск із фільмом "Шпигун вийди геть"
"Краще до Офісу президента відправити. Там шпигунів вистачає, як ми розуміємо", – сказав Гордон.
Голованов пояснив, що якщо ви шпигун, то можете знайти цей подарунок під ялинкою біля ОПУ.
Книга Леоніда Кучми "Україна – не Росія"
Гордон: "А я б Путіну це передав, щоб він розумів, що Україна – не Росія. "Дяді Вові від дядька Льоні". Шпигунам в Офісі президента ми передамо, а вони прямо передадуть Путіну".
Примірник "Збірник розумних думок" з портретом Миколи Тищенка
Журналіст та телеведучий зійшлися на думці, що читати там нічого.
"З такою статурою не потрібні вже й розумні думки", – сказав Гордон.
Наручники
"Хто у нас відповідає за пенітенціарну службу? Ваш улюблений міністр Малюська. У платних в'язницях платні послуги", – сказав Голованов.
"Дай боже, щоб вони нам з вами не знадобилися", – відповів Гордон.
Цукерки "Гордон у шоколаді"
Гордон: "Це, Василю Володимировичу, велике прохання передати Петру Олексійовичу Порошенку. Він любить солодке. Нехай з'їсть і потішиться".
Футболка з портретами боксера Мохаммеда Алі та співачки Шер з написом "Алі Шер"
Гордон: "Я подарував би це Моргенштерну... Тому, що він Алішер".
Новий рік в Україні
- Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні цього разу говорив не про досягнення влади, а про людей, на яких трималася країна у 2021-му. Згадав медиків, вчителів та особливо досягнення спортсменів. Також заявив, що головною метою на 2022 рік буде закінчення війни на Донбасі.
- Тим часом нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко показав зіркового кума, з яким святкував Новий рік.