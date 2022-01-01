Гордон роздав подарунки на Новий рік: що отримали Тищенко та Путін

У прямому ефірі журналіст також передав презенти Арахамії, Офісу президента та навіть Моргенштерну

Гордон приготував сюрпризи до політиків. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

Про це йшлося у новорічному шоу "Все буде красиво" на телеканалі Україна 24.

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Гордон прийшов у студію у костюмі Діда Мороза, а допомагав йому визначати, кому який подарунок дістанеться – телеведучий Василь Голованов.

Сковорода для головного "слуги" у Раді

Главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії дісталася сковорода. Як сказав Гордон, цей атрибут стане в нагоді не тільки на кухні, а й у темному провулку, якщо людина не звикла махати кулаками.

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Сковорода для Арахамії. Скріншот

"Мені здається, цей подарунок добре підійде Давиду Арахамії, котрий не дуже добре вивчив цитати великого Сковороди. Нехай тренується на цій", – додав Голованов.

Диск із фільмом "Шпигун вийди геть"

"Краще до Офісу президента відправити. Там шпигунів вистачає, як ми розуміємо", – сказав Гордон.

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Для Банкової цікавий фільм... Скріншот

Голованов пояснив, що якщо ви шпигун, то можете знайти цей подарунок під ялинкою біля ОПУ.

Книга Леоніда Кучми "Україна – не Росія"

Гордон: "А я б Путіну це передав, щоб він розумів, що Україна – не Росія. "Дяді Вові від дядька Льоні". Шпигунам в Офісі президента ми передамо, а вони прямо передадуть Путіну".

Путіну буде корисно почитати. Скріншот

Примірник "Збірник розумних думок" з портретом Миколи Тищенка

Журналіст та телеведучий зійшлися на думці, що читати там нічого.

"Слуга народу" буде у захваті. Скріншот

"З такою статурою не потрібні вже й розумні думки", – сказав Гордон.

Наручники

"Хто у нас відповідає за пенітенціарну службу? Ваш улюблений міністр Малюська. У платних в'язницях платні послуги", – сказав Голованов.

Малюсці має сподобатися. Скріншот

"Дай боже, щоб вони нам з вами не знадобилися", – відповів Гордон.

Цукерки "Гордон у шоколаді"

Гордон: "Це, Василю Володимировичу, велике прохання передати Петру Олексійовичу Порошенку. Він любить солодке. Нехай з'їсть і потішиться".

Порошенко знається на солодощах. Скріншот

Футболка з портретами боксера Мохаммеда Алі та співачки Шер з написом "Алі Шер"

Гордон: "Я подарував би це Моргенштерну... Тому, що він Алішер".

Моргенштерну підійде. Скріншот

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