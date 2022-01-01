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Гордон роздав подарунки на Новий рік: що отримали Тищенко та Путін

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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1 січня, 18:57
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У прямому ефірі журналіст також передав презенти Арахамії, Офісу президента та навіть Моргенштерну
Гордон приготував сюрпризи до політиків. Колаж "Сьогодні"
Гордон приготував сюрпризи до політиків. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

Про це йшлося у новорічному шоу "Все буде красиво" на телеканалі Україна 24.

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Гордон прийшов у студію у костюмі Діда Мороза, а допомагав йому визначати, кому який подарунок дістанеться – телеведучий Василь Голованов.

Сковорода для головного "слуги" у Раді

Главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії дісталася сковорода. Як сказав Гордон, цей атрибут стане в нагоді не тільки на кухні, а й у темному провулку, якщо людина не звикла махати кулаками.

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Сковорода для Арахамії. Скріншот

"Мені здається, цей подарунок добре підійде Давиду Арахамії, котрий не дуже добре вивчив цитати великого Сковороди. Нехай тренується на цій", – додав Голованов.

Диск із фільмом "Шпигун вийди геть"

"Краще до Офісу президента відправити. Там шпигунів вистачає, як ми розуміємо", – сказав Гордон.

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Для Банкової цікавий фільм... Скріншот

Голованов пояснив, що якщо ви шпигун, то можете знайти цей подарунок під ялинкою біля ОПУ.

Книга Леоніда Кучми "Україна – не Росія"

Гордон: "А я б Путіну це передав, щоб він розумів, що Україна – не Росія. "Дяді Вові від дядька Льоні". Шпигунам в Офісі президента ми передамо, а вони прямо передадуть Путіну".

Путіну буде корисно почитати. Скріншот

Примірник "Збірник розумних думок" з портретом Миколи Тищенка

Журналіст та телеведучий зійшлися на думці, що читати там нічого.

"Слуга народу" буде у захваті. Скріншот

"З такою статурою не потрібні вже й розумні думки", – сказав Гордон.

Наручники

"Хто у нас відповідає за пенітенціарну службу? Ваш улюблений міністр Малюська. У платних в'язницях платні послуги", – сказав Голованов.

Малюсці має сподобатися. Скріншот

"Дай боже, щоб вони нам з вами не знадобилися", – відповів Гордон.

Цукерки "Гордон у шоколаді"

Гордон: "Це, Василю Володимировичу, велике прохання передати Петру Олексійовичу Порошенку. Він любить солодке. Нехай з'їсть і потішиться".

Порошенко знається на солодощах. Скріншот

Футболка з портретами боксера Мохаммеда Алі та співачки Шер з написом "Алі Шер"

Гордон: "Я подарував би це Моргенштерну... Тому, що він Алішер".

Моргенштерну підійде. Скріншот

Новий рік в Україні

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