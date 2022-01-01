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Гордон раздал подарки на Новый год: что получили Тищенко и Путин

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1 января, 18:57
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В прямом эфире журналист также передал презенты Арахамии, Офису президента и даже Моргенштерну
Гордон приготовил сюрпризы политикам. Коллаж "Сегодня"
Гордон приготовил сюрпризы политикам. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

Об этом шла речь в новогоднем шоу "Все будет красиво" на телеканале Украина 24.

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Гордон пришел в студию в костюме Деда Мороза, а помогал ему определять, кому какой подарок достанется – телеведущий Василий Голованов.

Сковорода для главного "слуги" в Раде

Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии досталась сковорода. Как сказал Гордон, этот атрибут пригодится не только на кухне, но и в темном переулке, если человек не привык махать кулаками.

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Сковородка для Арахамии. Скриншот

"Мне кажется, этот подарок хорошо подойдет Давиду Арахамии, который не очень хорошо выучил цитаты великого Сковороды. Пусть тренируется на этой", – добавил Голованов.

Диск с фильмом "Шпион выйди вон"

"Лучше в Офис президента отправить. Там шпионов хватает, насколько мы понимаем", – сказал Гордон.

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Для Банковой интересный фильм... Скриншот

Голованов объяснил, что если вы шпион, то можете найти этот подарок под елочкой возле ОПУ.

Книга Леонида Кучмы "Украина – не Россия"

Гордон: "А я бы Путину это передал, чтобы он понимал, что Украина – не Россия. "Дяде Вове от дяди Лени". Шпионам в Офисе президента мы передадим, а они напрямую передадут Путину".

Путину полезно будет почитать. Скриншот

Тетрадь "Сборник умных мыслей" с портретом Николая Тищенко

Журналист и телеведущий сошлись на мысли, что читать там нечего.

"Слуга народа" будет в восторге. Скриншот

"С таким телосложением не нужны уже и умные мысли", – сказал Гордон.

Наручники

"Кто у нас отвечает за пенитенциарную службу? Ваш любимый министр Малюська. В платных тюрьмах платные услуги", – сказал Голованов.

Малюське должно понравится. Скриншот

"Дай бог, чтобы они нам с вами не пригодились", – ответил Гордон.

Конфеты "Гордон в шоколаде"

Гордон: "Это, Василий Владимирович, большая просьба передать Петру Алексеевичу Порошенко. Он любит сладкое. Пусть скушает и порадуется".

Порошенко разбирается в сладостях. Скриншот

Футболка с портретами боксера Мохаммеда Али и певицы Шер и надписью "Али Шер"

Гордон: "Я бы подарил это Моргенштерну... Потому, что он Алишер".

Моргенштерну подойдет. Скриншот

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