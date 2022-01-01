Гордон раздал подарки на Новый год: что получили Тищенко и Путин

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.
Об этом шла речь в новогоднем шоу "Все будет красиво" на телеканале Украина 24.
Гордон пришел в студию в костюме Деда Мороза, а помогал ему определять, кому какой подарок достанется – телеведущий Василий Голованов.
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Сковорода для главного "слуги" в Раде
Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии досталась сковорода. Как сказал Гордон, этот атрибут пригодится не только на кухне, но и в темном переулке, если человек не привык махать кулаками.
"Мне кажется, этот подарок хорошо подойдет Давиду Арахамии, который не очень хорошо выучил цитаты великого Сковороды. Пусть тренируется на этой", – добавил Голованов.
Диск с фильмом "Шпион выйди вон"
"Лучше в Офис президента отправить. Там шпионов хватает, насколько мы понимаем", – сказал Гордон.
Голованов объяснил, что если вы шпион, то можете найти этот подарок под елочкой возле ОПУ.
Книга Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
Гордон: "А я бы Путину это передал, чтобы он понимал, что Украина – не Россия. "Дяде Вове от дяди Лени". Шпионам в Офисе президента мы передадим, а они напрямую передадут Путину".
Тетрадь "Сборник умных мыслей" с портретом Николая Тищенко
Журналист и телеведущий сошлись на мысли, что читать там нечего.
"С таким телосложением не нужны уже и умные мысли", – сказал Гордон.
Наручники
"Кто у нас отвечает за пенитенциарную службу? Ваш любимый министр Малюська. В платных тюрьмах платные услуги", – сказал Голованов.
"Дай бог, чтобы они нам с вами не пригодились", – ответил Гордон.
Конфеты "Гордон в шоколаде"
Гордон: "Это, Василий Владимирович, большая просьба передать Петру Алексеевичу Порошенко. Он любит сладкое. Пусть скушает и порадуется".
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Гордон: "Я бы подарил это Моргенштерну... Потому, что он Алишер".
Новый год в Украине
- Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении в этот раз говорил не о достижениях власти, а о людях, на которых держалась страна в 2021-м. Вспомнил медиков, учителей и особенно достижения спортсменов. Также заявил, что главной целью на 2022 год будет окончание война на Донбассе.
- Тем временем нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко показал звездного кума, с которым праздновал Новый год.