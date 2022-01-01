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"Приїхав до кума на Новий рік": Тищенко показав, з ким святкував

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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1 січня, 16:47
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У народного обранця виявився зірковий кум – відомий у минулому футболіст
Тищенко гуляв Новий рік разом з Ребровим. Колаж "Сьогодні"
Тищенко гуляв Новий рік разом з Ребровим. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського "Динамо" Сергієм Ребровим. Про це він написав у Facebook та виставив спільне фото.

Варто зазначити, що Ребров зараз тренер одного з футбольних клубів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судячи з зеленого листя на деревах і теплої погоди, не виключено, що вони в Еміратах.

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"Приїхав до кума на Новий рік. Ціную нашу дружбу і хочу побажати всім таких же надійних друзів. Пам'ятайте, ми повинні триматися разом і допомагати один одному не лише усмішкою та добрим словом, а й реальними справами. Забудьте старі образи, але не забувайте старих друзів. Крокуємо життям наступного року", – написав Тищенко.

Тищенко та Ребров. Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Що було цікавого у депутатів 2021-го

  • Новий рік — одне з найулюбленіших свят і дітей, і дорослих, і особливо народних депутатів. Адже мало хто в країні може похвалитися святковими канікулами майже в місяць! Тим більше, що передостаннього пленарного дня парламентарі самі собі продовжили відпустку. "Сьогодні" дізналися, де народні обранці проведуть зимові канікули, якими подарунками побалують рідних та скільки збиралися витратити на Новий рік.
  • А напередодні Нового року сам Тищенко дав українцям рецепт мітболів по-оболонськи до новорічного столу. Головний експерт Верховної Ради щодо продуктів запропонував українцям свою страву.
  • Протягом 2021 року парламент реєстрував у середньому близько 100 законопроектів на місяць. Проте деякі нардепи запам'яталися виборцям не лише своєю професійною діяльністю, а й гучними, іноді скандальними висловлюваннями та фантастичними ідеями. Ми зібрали ТОП курйозних ідей депутатів у 2021 році.
  • Читайте також повний текст новорічного вітання президента Володимира Зеленського, який цього разу говорив не про досягнення влади, а про людей, на яких трималася країна у 2021-му.

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