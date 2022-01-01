"Приїхав до кума на Новий рік": Тищенко показав, з ким святкував

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського "Динамо" Сергієм Ребровим. Про це він написав у Facebook та виставив спільне фото.
Варто зазначити, що Ребров зараз тренер одного з футбольних клубів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судячи з зеленого листя на деревах і теплої погоди, не виключено, що вони в Еміратах.
"Приїхав до кума на Новий рік. Ціную нашу дружбу і хочу побажати всім таких же надійних друзів. Пам'ятайте, ми повинні триматися разом і допомагати один одному не лише усмішкою та добрим словом, а й реальними справами. Забудьте старі образи, але не забувайте старих друзів. Крокуємо життям наступного року", – написав Тищенко.
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