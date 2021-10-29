Саакашвілі звільнять силою? Влада Грузії заявила про плани опозиції

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Екс-президент Міхеїл Саакашвілі у разі потреби буде переведен до тюремної лікарні. Про це розповів прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Інтерфакс-Україна .

"Переведення Саакашвілі до міської клініки виключено через недопущення цивільного протистояння", – сказав він.

Гарібашвілі вважає, що Саакашвілі розраховує на те, що у разі госпіталізації до міської клініки його силою визволять прихильники.

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"Ми не підемо на такий ризик із переведенням Саакашвілі до міської клініки і не поставимо під загрозу його ж прихильників", – сказав Гарібашвілі.

Також політик виключив дострокове звільнення чи передачу Саакашвілі Україні, громадянином якої є колишній президент Грузії.

Затримання Саакашвілі

Екс-президент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

Через арешт політик оголосив голодування.

Ситуація із Саакашвілі у в'язниці

Політик голодує вже 29-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

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28 жовтня тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі . Йому дозволили передавати листи адвокатам. Але й політик також пішов на поступки.