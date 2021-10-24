"Буде імітований бунт". Саакашвілі хочуть вбити – заява адвоката

Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі Архі" Ніка Гварамія стверджує, що чинна влада має намір ліквідувати експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської в'язниці найближчим часом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі. – Ред.) ліквідацією", – заявив Гварамія.

Він повідомив, що має інформацію про те, що "в тюремну лікарню вже помістили спеціального ув'язненого, який про це подбає".

Адвокат закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за ситуацією навколо Саакашвілі.

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Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.