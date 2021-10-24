"Будет имитированный бунт". Саакашвили хотят убить – заявление адвоката

Фото: коллаж "Сегодня"
Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ника Гварамия утверждает, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили. – Ред.) ликвидацией", – заявил Гварамия.
Он сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".
Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.