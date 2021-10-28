"Такого ще не було в Грузії". Саакашвілі ізолювали від адвокатів

Саакашвілі продовжує голодування і продовжує виділяти оптимізм / Колаж "Сьогодні"

Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що йому повністю заблокували можливість спілкування з адвокатами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"У залі засідань скляну стіну між нами було збудовано до кінця, а значить, ми більше не можемо обмінюватися документами. При цьому погано чути. Такого ще не було у Грузії і тим більше у Європі. Чули, що давно немає суду та прокуратури, тепер і нашого адвоката скасували", – сказав колишній президент Грузії.

Крім того, він ще раз заявив, що категорично відмовляється від будь-яких послуг із дослідження, лікування та реанімації, пов'язаних із голодом.

"Так триватиме доти, доки я не матиму права на безперешкодні відносини з правозахисниками! Я, практично, зараз не в грузинській, а в російській в'язниці, навіть персонал змушений поводитися як росіяни", – йдеться у повідомленні політика.

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Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.