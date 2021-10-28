"Такого ще не було в Грузії". Саакашвілі ізолювали від адвокатів

Саакашвілі продовжує голодування і продовжує виділяти оптимізм / Колаж "Сьогодні"
Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що йому повністю заблокували можливість спілкування з адвокатами.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"У залі засідань скляну стіну між нами було збудовано до кінця, а значить, ми більше не можемо обмінюватися документами. При цьому погано чути. Такого ще не було у Грузії і тим більше у Європі. Чули, що давно немає суду та прокуратури, тепер і нашого адвоката скасували", – сказав колишній президент Грузії.
Крім того, він ще раз заявив, що категорично відмовляється від будь-яких послуг із дослідження, лікування та реанімації, пов'язаних із голодом.
"Так триватиме доти, доки я не матиму права на безперешкодні відносини з правозахисниками! Я, практично, зараз не в грузинській, а в російській в'язниці, навіть персонал змушений поводитися як росіяни", – йдеться у повідомленні політика.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денисовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.