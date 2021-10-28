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"Такого ще не було в Грузії". Саакашвілі ізолювали від адвокатів

Марія Дмитренко
28 жовтня, 11:52
Політик поскаржився на перешкоду у спілкуванні з правозахисниками

Саакашвілі продовжує голодування і продовжує виділяти оптимізм / Колаж "Сьогодні"

Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що йому повністю заблокували можливість спілкування з адвокатами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"У залі засідань скляну стіну між нами було збудовано до кінця, а значить, ми більше не можемо обмінюватися документами. При цьому погано чути. Такого ще не було у Грузії і тим більше у Європі. Чули, що давно немає суду та прокуратури, тепер і нашого адвоката скасували", – сказав колишній президент Грузії.

Крім того, він ще раз заявив, що категорично відмовляється від будь-яких послуг із дослідження, лікування та реанімації, пов'язаних із голодом.

"Так триватиме доти, доки я не матиму права на безперешкодні відносини з правозахисниками! Я, практично, зараз не в грузинській, а в російській в'язниці, навіть персонал змушений поводитися як росіяни", – йдеться у повідомленні політика.

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Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.