Голодуючого Саакашвілі можуть силою змусити їсти

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Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який голодує, можуть перевести на примусове годування. Про це в Facebook написала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Саакашвілі висловився проти примусового годування і нагадала, що незважаючи на протокол про можливість примусового годування за рішенням лікаря, який існує в Грузії, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини примусове годування є порушенням ст. 3 (заборона тортур-ред) Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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"Ми посилаємося на такі випадки, коли є рішення ЄСПЛ… що примусове годування є порушенням статті третьої конвенції із захисту прав людини та основних свобод", – уточнила вона.

Надалі український омбудсмен запросить переведення Саакашвілі до приватного медичного центру.

Раніше виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. "Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі ", – Сказав Накопія.

27 жовтня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі

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Затримання Саакашвілі