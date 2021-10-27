Голодающего Саакашвили могут силой заставить есть

При ухудшении здоровья политика могут начать кормить принудительно / Фото: Коллаж: Сегодня

Голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили могут перевести на принудительное кормление. Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Саакашвили высказался против принудительного кормления и напомнила, что несмотря на существующий в Грузии протокол о возможности принудительного кормления по решению врача, согласно решению Европейского суда по правам человека принудительное кормление является нарушением ст. 3 (запрещение пыток- ред) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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"Мы ссылаемся на такие случаи, когда есть решение ЕСПЧ…, что принудительное кормление является нарушением статьи третьей конвенции по защите прав человека и основных свобод", — уточнила она.

В дальнейшем украинский омбудсмен запросит перевода Саакашвили в частный медицинский центр.

Ранее исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. "Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.

27 октября адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

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Задержание Саакашвили