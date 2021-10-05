У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон

Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме, лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сегодня сообщил его адвокат Бека Басилая.

Сообщает агентство "Грузия онлайн".

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Прямой эфир – нельзя, передачи – нельзя

"Сегодня в тюрьму поступил запрос из прокуратуры с требованием ограничить звонки Михеилу Саакашвили, не позволять прямых включений журналистам, звонки родственникам", — сказал Басилая.



Днем около полутора часов провела в приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пыталась передать передачу для Михеила Саакашвили.

Вечером девушка на своей странице в Facebook написала, что ей удалось встретиться с грузинским политиком. Правда, подробности она не привела.

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Что известно о задержании