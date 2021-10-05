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У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон

Ирина Ковальчук
5 октября, 21:11
Экс-президенту Грузии запретили прямые включения из тюрьмы

Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме, лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сегодня сообщил его адвокат Бека Басилая.

Сообщает агентство "Грузия онлайн".

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"Сегодня в тюрьму поступил запрос из прокуратуры с требованием ограничить звонки Михеилу Саакашвили, не позволять прямых включений журналистам, звонки родственникам", — сказал Басилая.

Днем около полутора часов провела в приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пыталась передать передачу для Михеила Саакашвили.

Вечером девушка на своей странице в Facebook написала, что ей удалось встретиться с грузинским политиком. Правда, подробности она не привела.

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Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
  • Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.

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