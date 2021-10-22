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Заказчиков уже ищут. У Зеленского назвали "жалкой" попытку нападения на Жовкву

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 октября, 14:12
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Поджигатель был быстро задержан – теперь на Банковой ждут разоблачения тех, кто за этим стоит
Никифоров прокомментировал нападение на дом Жовквы (в кружочке). Коллаж "Сегодня"
Никифоров прокомментировал нападение на дом Жовквы (в кружочке). Коллаж "Сегодня"

Поджог дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы это жалка попытка запугать Банковую или самого чиновника. Такое недопустимо в цивилизованной стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает телеканал Дом.

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"Сегодня ночью, действительно, совершили нападение на дом Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-либо другой не пострадал", – сказал он.

Никифоров отметил профессиональность и оперативность правоохранителей, которые уже задержали мужчину.

В ОПУ надеются на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение всех виновных к ответственности.

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"Сам Игорь Жовква уже дал показания следователям. Сейчас он на рабочем месте. По его словам, такая попытка запугать его или Офис президента является жалкой и подобное проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране", – подчеркнул спикер Банковой.

Новый сигнал ОПУ?

  • 22 сентября вблизи с. Лесники (Киевская область) было совершено нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения.

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