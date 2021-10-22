Заказчиков уже ищут. У Зеленского назвали "жалкой" попытку нападения на Жовкву

Поджог дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы это жалка попытка запугать Банковую или самого чиновника. Такое недопустимо в цивилизованной стране.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает телеканал Дом.
"Сегодня ночью, действительно, совершили нападение на дом Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-либо другой не пострадал", – сказал он.
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Никифоров отметил профессиональность и оперативность правоохранителей, которые уже задержали мужчину.
В ОПУ надеются на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение всех виновных к ответственности.
"Сам Игорь Жовква уже дал показания следователям. Сейчас он на рабочем месте. По его словам, такая попытка запугать его или Офис президента является жалкой и подобное проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране", – подчеркнул спикер Банковой.
Новый сигнал ОПУ?
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