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Замовників вже шукають. У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 14:12
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Палій був швидко затриманий – тепер на Банковій чекають викриття тих, хто за цим стоїть
Никифоров прокоментував напад на будинок Жовкви (в кружечку). Колаж "Сьогодні"
Никифоров прокоментував напад на будинок Жовкви (в кружечку). Колаж "Сьогодні"

Підпал будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви це жалюгідна спроба залякати Банкову чи самого чиновника. Таке неприпустимо в цивілізованій країні.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає телеканал Дом.

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"Сьогодні вночі, дійсно, вчинили напад на будинок Ігоря Жовкви. На щастя, ні він, ні хто-небудь інший не постраждав", – сказав він.

Никифоров відзначив професійність і оперативність правоохоронців, які вже затримали чоловіка.

В ОПУ сподіваються на швидке встановлення замовників і можливих мотивів нападу, а також притягнення всіх винних до відповідальності.

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"Сам Ігор Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він на робочому місці. За його словами, така спроба залякати його або Офіс президента є жалюгідною і подібний прояв ненависті неприпустимий в цивілізованій країні", – підкреслив спікер Банковій.

Новий сигнал ОПУ?

  • 22 вересня поблизу с. Лісники (Київська область) було скоєно напад на першого помічника президента України Сергія Шефіра. У результаті обстрілу автомобіля поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху.

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