Замовників вже шукають. У Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву

Підпал будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви це жалюгідна спроба залякати Банкову чи самого чиновника. Таке неприпустимо в цивілізованій країні.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає телеканал Дом.
"Сьогодні вночі, дійсно, вчинили напад на будинок Ігоря Жовкви. На щастя, ні він, ні хто-небудь інший не постраждав", – сказав він.
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Никифоров відзначив професійність і оперативність правоохоронців, які вже затримали чоловіка.
В ОПУ сподіваються на швидке встановлення замовників і можливих мотивів нападу, а також притягнення всіх винних до відповідальності.
"Сам Ігор Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він на робочому місці. За його словами, така спроба залякати його або Офіс президента є жалюгідною і подібний прояв ненависті неприпустимий в цивілізованій країні", – підкреслив спікер Банковій.
Новий сигнал ОПУ?
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