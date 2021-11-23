Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

ВВС США отработали ядерный удар по территории России

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 ноября, 23:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Активность американских военных у границ РФ усилилась
ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России
ВВС США якобы отработали ядерный удар по территории России / Фото: Коллаж: Сегодня

Американские бомбардировщики в ходе учений отработали вариант применения ядерного оружия против России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "Интерфакс".

По его словам, отработка происходила на учениях стратегических сил США Global Thunder.

Реклама

"Десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений", – он.

Он также отметил, что активность американских военных у границ РФ усилилась. По данным Шойгу, за последний месяц к границам России было совершено около 30 вылетов, что в 2.5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Шойгу заявил, что российские подразделения ПВО заметили и отследили американские стратегические бомбардировщики и приняли неуказанные меры, чтобы избежать "каких-либо инцидентов".

Учения Global Thunder, на которых США отрабатывают боеспособность подразделений, оснащенных ядерным оружием, проходили в начале ноября. Эти учения проводятся ежегодно.

Реклама

Украина готовится к миграционной угрозе

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • В связи со сложившейся ситуацией, в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге решили предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
  • 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.

РоссияСШАармия
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Уволить Ермака или... Что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять