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ВПС США відпрацювали ядерний удар по території Росії

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 листопада, 23:11
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Активність американських військових біля кордонів РФ посилилася
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Американські бомбардувальники під час навчань відпрацювали варіант застосування ядерної зброї проти Росії. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Інтерфакс ".

За його словами, відпрацювання відбувалося на навчаннях стратегічних сил США Global Thunder.

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"Десять стратегічних бомбардувальників відпрацьовували варіант застосування ядерної зброї проти Росії практично одночасно із західним та східним напрямками", – він.

Він також зазначив, що активність американських військових біля кордонів РФ посилилася. За даними Шойгу, за останній місяць до кордонів Росії було здійснено близько 30 вильотів, що у 2.5 рази перевищує показники аналогічного періоду 2020 року.

Шойгу заявив, що російські підрозділи ППО помітили і відстежили американські стратегічні бомбардувальники і вжили невказаних заходів, щоб уникнути "будь-яких інцидентів".

Навчання Global Thunder, на яких США відпрацьовують боєздатність підрозділів, оснащених ядерною зброєю, проходили на початку листопада. Ці навчання проводяться щорічно.

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  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • У зв'язку з ситуацією, що склалася, в Німеччині депутати від нової більшості в Бундестазі вирішили запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
  • Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данилов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
  • Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою , але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
  • 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.

РосіяСШАармія
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