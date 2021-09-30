Все зависит от Зеленского. "Слуги народа" отложили ряд отставок в Кабмине

В последние пару месяцев регулярно ходят разговоры об увольнении 3-4 министров

Зеленский поможет "слугам" решить судьбу министров. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" планировали в конце сентября рассмотреть отставки в Кабинете министров, но их планы изменились – этот вопрос относительно некоторых министров пока отложен.

Об этом рассказал нардеп от "СН" Александр Качура, передает Интерфакс-Украина.

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При этом он уточнил, что решающим будет мнение президента Владимира Зеленского.

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам. – Ред.) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента. То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров. Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции", сказал Качура.

Кандидаты на выход

Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.

Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги"). Она не исключает, что уже с 5 октября Рада может заняться этим вопросом.

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" уже инициировала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Депутатам сегодня должны раздать подписные листы.

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Также мы писали о еще одной неожиданной отставке – Владимир Буряк ушел с поста мэра Запорожья. Он объявил об уходе с должности на сессии горсовета и объяснил причину увольнения.