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Все залежить від Зеленського. "Слуги народу" відклали низку відставок в Кабміні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
30 вересня, 16:50
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В останні пару місяців регулярно ходять розмови про звільнення 3-4 міністрів
Зеленський допоможе "слугам" вирішити долю міністрів. Колаж "Сьогодні"
Зеленський допоможе "слугам" вирішити долю міністрів. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" планували в кінці вересня розглянути відставки в Кабінеті міністрів, але їх плани змінилися – це питання щодо деяких міністрів поки що відкладено.

Про це розповів нардеп від "СН" Олександр Качура, передає Інтерфакс-Україна.

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При цьому він уточнив, що вирішальною буде думка президента Володимира Зеленського.

"Багато того, що звучить зараз в ЗМІ стосовно деяких прізвищ, не відповідає дійсності. Про це я можу говорити з упевненістю, тому що по деяким (міністрам. – Ред.) питання відкладено. Але знову ж таки, для фракції вирішальною буде позиція президента. Тобто логічно, що пропрезидентська фракція буде спиратися на думку глави держави стосовно тих чи інших міністрів. Якщо говорити про міністра оборони, то це взагалі прерогатива президента, згідно з Конституцією", Сказав Качура.

Кандидати на вихід

  • Офіційно досі не називалося жодного прізвища на вихід, були лише висловлювання невдоволень деяких політиків щодо того чи іншого міністра. Так, наприклад, часто ходили розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соціальної політики Марини Лазебної.
  • Також в "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.
  • Заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук відзначала, що говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів (серед яких можуть бути "слуги"). Вона не виключає, що вже з 5 жовтня Рада може зайнятися цим питанням.

Як ми вже писали, фракція "Слуга народу" вже ініціювала відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Депутатам сьогодні повинні роздати підписні листи.

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Також ми писали про ще одну несподівану відставку – Володимир Буряк пішов з посади мера Запоріжжя. Він оголосив про відхід з посади на сесії міськради і пояснив причину звільнення.

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