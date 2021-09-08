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Шмыгаля уволят? В "Слуге народа" заговорили об отставке всего Кабмина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 12:39
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Некоторые министры останутся, но большинство заменят под новые задачи и цели, говорит нардеп Дунда и даже очертил сроки
В "Слуге народа" разделелись мнения о судьбе Шмыгаля и его правительства
В "Слуге народа" разделелись мнения о судьбе Шмыгаля и его правительства / Фото: Кабинет министров Украины

В последнее время все больше разговоров об отставке некоторых министров, но народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда пошел еще дальше – заявил, мол, в октябре в отставку будет отправлен весь Кабинет министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом он сказал в эфире UA:Первый.

"Отставка" уже в октябре

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"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин", – сказал он.

Нардеп отметил, что некоторые министры останутся, но большинство заменят под новые задачи и цели. По его словам, уволят и главу правительства.

"Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса – это было сверхглавной задачей. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это – выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых – это вопрос безопасности, который стал в повестке дня самым важным", – объяснил Дунда.

Так это фейк?

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В то же время глава фракции "СН" Давид Арахамия опроверг слова своего коллеги, передает Интерфакс-Украина.

"По премьеру, точно – это фейк. Полной замены (Кабмина. – Ред.) не будет", – сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Он добавил, что заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября.

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Хроника отставок и возможных кандидатов "на выход"

  • 15 июля был уволен глава МВД Арсен Аваков.
  • В последнее время часто говорят о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
  • Также постоянно ходят слухи о возможной отставке главы парламента Дмитрия Разумкова, что он каждый раз опровергает и уточняет, что и Раду разгонять президент не планирует.

Как сообщали новости "Сегодня", Давид Арахамия на днях рассказывал, что Рада может рассмотреть отставки в Кабмине в конце сентября. Для этого фракция "Слуга народа" подготовила "внутренний рейтинг" всех членов Кабмина путем опроса депутатов.

Также он опроверг информацию о якобы увольнении Разумкова.

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