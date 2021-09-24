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Посол Германии Фельдгузен: Украина сможет достичь успеха, о котором мечтали предыдущие поколения

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 сентября, 19:19
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Посол отметила, что Украине пришлось нелегко в последние годы
Анка Фельдгузен выступила на Киевском форуме по безопасности. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew
Анка Фельдгузен выступила на Киевском форуме по безопасности. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew

Несмотря на препятствия и вызовы, Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения.

Об этом завила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по вопросам безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Я глубоко убеждена, что вы являетесь тем поколением, которое четко знает, каким путем должна идти современная Украина. Вы видите Украину равноправным членом ЕС и НАТО, имеете визии и цели по ее демократическому будущему и хорошо понимаете, что другого пути, кроме развития справедливой системы правосудия и государственных органов без коррупции, просто нет", – сказала она.

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Посол указала, что "Украине пришлось нелегко в последние годы: революция, война, утраченные территории, сломанные человеческие судьбы, экономические вызовы".

"Однако, когда во время моей работы в Киеве я общаюсь с молодыми людьми вашего возраста, то понимаю, что несмотря на препятствия и вызовы Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения", – отметила Фельдгузен.

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Ранее мы сообщали, что Украина потребовала от Германии и США гарантий по "Северному потоку-2".

Также напомним, "Северный поток – 2" проиграл суд в Германии.

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