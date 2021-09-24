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Посол Німеччини Фельдґузен: Україна зможе досягти успіху, про який мріяли попередні покоління

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 вересня, 19:19
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Посол зазначила, що Україні довелося нелегко в останні роки
Анка Фельдгузен виступила на Київському безпековому форумі. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew
Анка Фельдгузен виступила на Київському безпековому форумі. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew

Незважаючи на перешкоди і виклики, Україна досягне успіху, про який мріяли попередні покоління.

Про це завила посол Німеччини в Україні Анка Фельдґузен у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Я глибоко переконана, що ви є тим поколінням, яке чітко знає, яким шляхом повинна йти сучасна Україна. Ви бачите Україну рівноправним членом ЄС та НАТО, маєте візії та цілі щодо її демократичного майбутнього та добре розумієте, що іншого шляху, окрім розбудови справедливої системи правосуддя та державних органів без корупції, просто немає", – сказала вона.

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Посол зазначила, що "Україні довелося нелегко в останні роки: революція, війна, втрачені території, зламані людські долі, економічні виклики".

"Проте, коли під час моєї роботи в Києві я спілкуюся з молодими людьми вашого віку, то розумію, що попри перешкоди та виклики Україна досягне успіху, про який мріяли попередні покоління", – наголосила Анка Фельдґузен.

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Раніше ми повідомляли, що Україна зажадала від Німеччини і США гарантій по "Північному потоку-2".

Також нагадаємо, "Північний потік – 2" програв суд в Німеччині.

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