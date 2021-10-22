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США вооружили Украину новой партией высокоточного оружия

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 октября, 22:26
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Самолет с ценным грузом прибыл вечером 22 октября в международный аэропорт "Борисполь"
В Киеве приземлился борт с помощью из США / Коллаж "Сегодня"
В Киеве приземлился борт с помощью из США / Коллаж "Сегодня"

В Украину прибыла еще одна партия военной помощи для нужд ВСУ, которую оказывает нашей стране правительство Соединенных Штатов Америки. Стоимость нового подарка – 60 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Что привезли

Самолет с ценным грузом прибыл вечером 22 октября в международный аэропорт "Борисполь". Согласно сообщению оборонного ведомства, из Америки нам привезли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское оборудование.

Ранее в течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.

Результат визита Зеленского в Вашингтон

  • Данная помощь на 60 млн долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена ​​дополнительно к ранее согласованного объема в 250 млн долларов.
  • В начале сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США.
  • На 2021 год в оборонном бюджете США для Украины выделили 250 млн долларов, а в апреле этого года уже говорилось о 300 млн долларов.
  • А недавно стало известно, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до 500 млн.

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