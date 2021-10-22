США вооружили Украину новой партией высокоточного оружия

Самолет с ценным грузом прибыл вечером 22 октября в международный аэропорт "Борисполь"

В Киеве приземлился борт с помощью из США / Коллаж "Сегодня"

В Украину прибыла еще одна партия военной помощи для нужд ВСУ, которую оказывает нашей стране правительство Соединенных Штатов Америки. Стоимость нового подарка – 60 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Что привезли

Самолет с ценным грузом прибыл вечером 22 октября в международный аэропорт "Борисполь". Согласно сообщению оборонного ведомства, из Америки нам привезли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское оборудование.

Ранее в течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.

Результат визита Зеленского в Вашингтон