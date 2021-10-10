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В Украину прибыл военный груз из США: что привезли (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 17:20
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Поступление военных грузов планируется в несколько этапов, первый осуществлен уже сегодня
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США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму в 60 миллионов долларов – самолет уже приземлился на нашей земле.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Поступление военных грузов планируется в несколько этапов, первый осуществлен уже сегодня.

"В Украину поступает дополнительная военно-техническая помощь для ВСУ на общую сумму более 60 млн долл. Уже начинает поступать сейчас в виде медицинского имущества, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения", – рассказал представитель командование медицинских сил ВСУ Александр Матийчук.

Также ждет существенная помощь украинским военным медикам.

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"В течение двух недель поступают плановые грузы – исключительно медицинское оборудование в виде пяти мобильных госпиталей, оборудование для передовых хирургических бригад, полевые рентгеновские комплексы и сумки для боевых медиков. Общая сумма планового имущества составляет около 20 млн долларов", – добавил он.

Военное сотрудничество Украины и США

  • В начале сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США.
  • На 2021 год в оборонном бюджете США для Украины выделили 250 млн долларов, а в апреле этого года уже говорилось о 300 млн долларов.
  • А недавно стало известно, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до 500 млн.

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