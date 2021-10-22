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США озброїли Україну новою партією високоточної зброї

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 22:26
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Літак з цінним вантажем прибув увечері 22 жовтня в міжнародний аеропорт "Бориспіль"
У Києві приземлився борт за допомогою з США / Колаж "Сьогодні"
У Києві приземлився борт за допомогою з США / Колаж "Сьогодні"

В Україну прибула ще одна партія військової допомоги для потреб ЗСУ, яку надає нашій країні уряд Сполучених Штатів Америки. Вартість нового подарунку – 60 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

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Який вантаж

Літак з цінним вантажем прибув увечері 22 жовтня в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Згідно з повідомленням оборонного відомства, з Америки нам привезли боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне обладнання.

Раніше протягом цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну було доставлено дві партії вантажу.

Результат візиту Зеленського в Вашингтон

  • Дана допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час недавнього візиту президента Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженого обсягу в 250 млн доларів.
  • На початку вересня під час візиту президента Володимира Зеленського в США було підписано рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між Міністерствами оборони України і США.
  • На 2021 рік у оборонному бюджеті США для України виділили 250 млн доларів, а в квітні цього року вже говорилося про 300 млн доларів .
  • А недавно стало відомо, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україна до 500 млн.

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